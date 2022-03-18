Мнение: Письмо: “Упертый козел”

Пока много людей таких, как эта автор, войны будут продолжаться.

Что такое жить вместе, рядом, она не знает и знать не хочет, хочет быть сугубо владычицей морской.

Сами это разбирайте.

vladlena_rose

Зачем я посылаю вам это письмо?

Даже не знаю, просто интересно что не так в этой ситуации и я понятия не имею увидите ли вы мое письмо в куче других. Надеюсь на везение.

Краткое описание:

Я: мне 27 лет, живу в мск 12 лет, работала лаборантом-химиком, последние 1,5 года сижу в декрете. не толстая, вроде не страшная, может быть беды с башкой, раз пишу письмо сюда и не могу сама решить проблему.

Муж: 31 год, москвич, программист, любит читать ваш блог. Внешне очень красивый, при этом страшный грязнуля и вроде с мозгами, но бесит меня.

Наша дочь: 1,5 года, обычный ребенок.

Сама ситуация: я часто устаю от нытья ребенка, иногда повышаю голос и иду на уступки истерик дочки (в пределах разумного), просто потому что устала от истерики.

Почти все наши ссоры начинаются в этот момент. Муж бесится от того, что я повышаю голос на ребенка и что потакаю дочкиным истерикам. В этот раз припомнил про моего младшего брата (ему 13 лет, он устраивает истерики родителям и ведет себя как типичный подросток), что будто она вырастет как он, если я буду вестись на ее истерики.

И вообще начал учить меня жизни, а я вот прям не люблю когда меня учат жизни, особенно когда пытаются учить люди, которые не шарят в этом.

Сказала бы моя мама, я бы послушала. Но чтобы мой муж учил меня как воспитывать нашего ребенка, нафиг.

И говорит таким тоном, как будто он является экспертом в детской психологии и вырастил миллион хороший детей. Но это его любимое- прочитать пару строчек информации (неважно какой и не важно где) и считать себя экспертом в этой сфере.

И в этот момент мое терпение кончилось.

Взбесило, что он в качестве плохого примера приводит моего младшего брата. Конечно мои родители не идеальны, но разве то что так говорю я, дает ему право говорить также?

Выходит так что муж обсирает мою семью/ моих родителей, хотя сам как то обижался из-за одной ситуации с его мамой.

А это не есть хорошо обсирать мою семью и моих родителей и моего брата выставлять в качестве плохого примера, так могу говорить только я.

Тут можно сказать, что я отождествляю себя с моими родителями и защищаю их, но я думаю это нормально. Если о ваших родителях/семье скажут плохо, будете ли вы расстроены?

Мне надоело это терпеть. Мы разосрались, и я до сих пор хочу врезать ему, чтобы очнулся.

До этой ссоры, мы не то чтобы часто ссорились, но бывало. Я всегда шла первая навстречу, потому что муж- упертый козел. Даже если он не прав, я думала вот, надо помириться, потому что я очень зависима от мужа, не работаю, доучиваюсь в универе, родители далеко, крошка может быть только с ним.

И меня стала напрягать эта зависимость.

Я человек самостоятельный и всё это сидение в декрете и сильная зависимость, меня очень напрягают. Мы уже ссорились на эту тему, когда дочка была младенцем.

Мы живем в квартире его родственников, 2/3 бюджета семьи вкладывает он. Плюс я в процессе обучения (получаю диплом) и муж сидит с ребенком, пока я хожу на пары.

Это большой вклад.

Я много раз уточняла, нормально ли если я пойду доучиваться, сможет ли он сидеть с крошкой. Он говорил нормально, всё хорошо, иди учись. Закончить последний год в универе очень важно для меня. Когда то я бросила и не доучилась, потом были проблемы, но сейчас было как раз удачное время закончить (по большей части был дистант из за ковида)

И каждый раз когда мы ссоримся он это всё припоминает и это выводит меня. Он начинает говорить, чтобы я снова бросала учебу, а я не могу, осталось 2 месяца. И если я брошу сейчас, то уже вряд ли получу диплом.

И каждый раз когда он говорит такие вещи, я будто слышу «что я такая зависимая от него, всё пересекается на нем и что без него я вся пропаду». (конечно не пропаду, просто будет сложно)

И у меня сразу же появляется желание всё оборвать, чтобы такой зависимости не было.

Но оборвать я уже не могу, веской причины нет. А дочь очень любит папу. Брать на себя ответственность за развод я не собираюсь.

Да и я ценю эту связь дочери и отца. Я очень люблю своего папу и хочу, чтобы у моей дочери было также и сделаю для этой связи всё что зависит от меня.

Понимаю, что да надо было готовиться к рождению ребенка, иметь свое жилье и хорошую работу (меня устраивала моя работа, для начинающего специалиста очень даже норм). Ну и закрыть свои гештальты.

Но я очень хотела ребенка и меня устраивала та наша жизнь, наш быт. Я не думала о таком развитии событий после рождения ребенка, вообще трудно было представить, что будет когда родится дочь. Я очень любила мужа, и не замечала его недостатки, наоборот они придавали ему шарма. Мне нравилось заботиться о нем, но сейчас глядя на весь бардак, который он устраивает каждый день, я думаю зачем я так добровольно согласилась и усложнила себе жизнь.

И его очередные заявления, приставания и вообще любые действия меня ужасно раздражают уже на протяжении нескольких месяцев.

Ну и в свою очередь видимо я тоже бешу его, раз каждое мое слово он считает нытьем.

И собственно письмо сводится к вашей памятке жен в декрете: не ныть, вернуть локус себе, сменить фокус на развитие ребенка и своих ресурсов.

А что делать если не выходит? Я будто в яме и не могу вылезти из нее.

Муж фрилансер и работает абы как, деньги есть, но не стабильно. Мне приходит пособие и он постоянно будто надеется на него, а зарабатывать не хочет, типа пособие пришло и всё, можно расслабиться. Хотя проблем навались, собака больная и коммуналка не оплачена.

Конечно надо было раньше разбираться с общим бюджетом, чтобы не было вопросов.

Но опять же, в начале меня всё устраивало и я не зависела так сильно от мужа в финансовом плане. У меня были накопления, но за безработное время они закончились и не прибавятся, пока я сижу дома.

В общем очевидно, что меня сильно метает в стороны и локус не в себе. Мне надо поработать над своей башкой и своими ресурсами, чтобы не быть в таком зависимом положении. Иначе совсем кукушка поедет.

upd: почитала статьи про дефолт, поняла что я видимо слилась (не слив, а типа в слиянии) с мужем и вываливала всё свое решето. После первых ссор я пыталась держать в себе, но оно всё копится и в очередное слово вброшенное мужем, решето вываливается как помои.

И видимо решить этот вопрос можно только прокачкой своих ресурсов.