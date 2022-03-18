 

В Чувашии осудили забившую соседку ухватом женщину

18.03.2022, 21:00, Новости дня
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Вынесен приговор жительнице Чувашии за убийство односельчанки с помощью чапельника и ухвата, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Суд и следствие установили, что 56-летняя жительница деревни Буртасы Вурнарского района в состоянии опьянения в ходе ссоры с 65-летней односельчанкой избила ее деревянным ухватом и чапельником, сообщается на сайте ведомства.

Она ударила пострадавшую не менее пяти раз по голове, потерпевшая скончалась на месте преступления через некоторое время.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей», подозреваемую арестовали.

«Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу», – заключили в ведомстве.

В декабре в Приамурье задержали местного по подозрению в убийстве 40-летнего мужчины. Подозреваемый, как полагает следствие, зарезал жертву из ревности к сожительнице.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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