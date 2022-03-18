 

Кандидат в президенты Сербии назвал лицемерием заявления Запада о России

18.03.2022, 21:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Западные страны не имеют права называть специальную операцию на Украине геноцидом, заявления международного сообщества в отношении РФ являются лицемерными, сообщил кандидат в президенты Сербии Миша Вацич.

«Где было международное сообщество в Косове и Метохии? Со времен преступной агрессии НАТО в 1999 году до сегодняшнего дня, целых 23 года под протекторатом ООН, сил НАТО, КФОР, продолжаются преступные погромы в отношении сербского населения», – сообщил в интервью RT Вацич, добавив, что международное сообщество не имеет права называть специальную операцию геноцидом.

«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведет неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», – отметил Вацич.

Ранее сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах, развернув плакаты со странами, которые подверглись агрессии Запада.

До этого автопробег в поддержку РФ состоялся в Сербии. Автомобили украсили флагами Сербии, России, ДНР и ЛНР, портретами главы российского государства Владимира Путина, георгиевскими лентами, буквами Z. Из открытых окон звучали сербские и русские патриотические песни. Встречные машины приветствовали участников акции звуками клаксонов, пешеходы приветственно махали руками.

Также в Белграде прошла массовая акция в поддержку РФ и Донбасса. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад оказывает на него «беспрецедентное давление», требуя присоединиться к санкциям против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Электрический седан BMW i7 получит до 650 лошадиных сил

24.08 / Президент Бразилии пригрозил «набить морду» спросившему о коррупции журналисту

11.08 / Замглавы МИД Польши призвал не толкать Белоруссию в объятия России

19.12 / Составлен рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

24.12 / Под санкции ЕС попал белорусский бизнесмен Воробей, который намерен купить банк в Украине. СМИ называют его “кошельком” Лукашенко

31.10 / За Терехова на выборах мэра проголосовали почти 54% харьковчан – экзит-полл

15.03 / Зеленский пригласил премьер-министра Швеции в Украину

23.08 / Помпео посетит Израиль, Судан, Бахрейн и ОАЭ

20.06 / Новый седан GAC Empow55 доступен для заказа в Китае

11.02 / Биатлонистка Белосюк выздоровела от COVID-19 и возвращается в расположение сборной Украины на Олимпиаде 2022

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика