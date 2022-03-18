Кандидат в президенты Сербии назвал лицемерием заявления Запада о России

Западные страны не имеют права называть специальную операцию на Украине геноцидом, заявления международного сообщества в отношении РФ являются лицемерными, сообщил кандидат в президенты Сербии Миша Вацич.

«Где было международное сообщество в Косове и Метохии? Со времен преступной агрессии НАТО в 1999 году до сегодняшнего дня, целых 23 года под протекторатом ООН, сил НАТО, КФОР, продолжаются преступные погромы в отношении сербского населения», – сообщил в интервью RT Вацич, добавив, что международное сообщество не имеет права называть специальную операцию геноцидом.

«Целью спецоперации является как раз предотвращение геноцида русских в Донбассе и окончание войны, которую ведет неонацистский режим в Киеве против собственных граждан русского происхождения и русскоязычного населения», – отметил Вацич.

Ранее сербские болельщики на матче Лиги Европы УЕФА напомнили о развязанных США войнах, развернув плакаты со странами, которые подверглись агрессии Запада.

До этого автопробег в поддержку РФ состоялся в Сербии. Автомобили украсили флагами Сербии, России, ДНР и ЛНР, портретами главы российского государства Владимира Путина, георгиевскими лентами, буквами Z. Из открытых окон звучали сербские и русские патриотические песни. Встречные машины приветствовали участников акции звуками клаксонов, пешеходы приветственно махали руками.

Также в Белграде прошла массовая акция в поддержку РФ и Донбасса. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек. Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Запад оказывает на него «беспрецедентное давление», требуя присоединиться к санкциям против России.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.