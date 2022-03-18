“Пятёрочка” наградит десять пенсионеров медалью “За взятие сахара под Воронежем”

В Воронеже пройдет торжественная церемония награждения гражданских лиц за проявленное мужество перед ликом опасности.

Десять пенсионеров удостоятся медалей высшего качества в области розничной торговли “За взятие сахара под Воронежем”. Благодаря исключительной отваге пожилые люди победили в битве за дефицитный сахар в местной “Пятёрочке”, разгромив конкурентов из соседнего магазина.

Медали получат 10 пенсионеров, к сожалению, 2 из них посмертно. Церемонию награждения проведет директор сети супермаркетов “X5 Retail Group” Игорь Шехтерман, на мероприятии также будет присутствовать военный атташе “Вкусвилла” и Ашана”. Награждение сопроводит первый розничный гарнизон, пробив 10 отмен на кассах в памяти о павших.

Директор местного супермаркета заявил, что будет просить губернатора области о назначении 17 марта Днём взятия сахара, который каждый год будет праздноваться на региональном уровне. Также на месте “Пятёрочки” под Воронежем воздвигнут мемориал “Они боролись за нашу сладкую жизнь”.

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