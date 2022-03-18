 

Ален Делон о возможной эвтаназии: “Человек имеет право спокойно уйти”

18.03.2022, 20:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

86-летний актер Ален Делон снова заговорил о возможной эвтаназии. Он дал интервью французскому изданию Le Point, в котором в очередной раз выразил свое четкое мнение: если человек так хочет уйти из жизни, особенно в почтенном возрасте и имея проблемы со здоровьем, то он должен иметь на то право:

С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее.

Делон добавил, что в Швейцарии, где он живет с 1978 года, процедура эвтаназии разрешена законодательно. К ней хотела прибегнуть его супруга Натали, которая боролась с раком поджелудочной железы, но скончалась от естественных причин в январе прошлого года в возрасте 79 лет. А в начале сентября актера потрясла смерть его коллеги и близкого друга Жан-Поля Бельмондо. 

Это ужасно, я совершенно опустошен, – проронил он тогда журналистам, добавив, что хотел быть умереть одновременно с ним.

Ален Делон с сыном Энтони на похоронах Жан-Поля Бельмондо, 9 сентября 2021 года

А несколькими днями ранее вышло интервью его старшего сына Энтони. Тот рассказал в эфире телеканала RTL, что “пообещал отцу сопровождать его до конца”, однако отказался нести ответственность за проведение процедуры. Поэтому этим будет заниматься младшая дочь актера Анушка. 

К счастью, мы не прибегали к этой процедуре (эвтаназии). Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11, – вспомнил Энтони о матери.

Напомним, что в 2019 году Ален Делон пережил двойной инсульт. Ему экстренно сделали операцию в одной из крупнейших больниц Парижа – Питье-Сальпетриер.

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Как понравиться массовому избирателю

01.12 / Найден способ преодолеть искажения запахов после коронавируса

11.09 / Автомобильный тур по древним русским городам

17.08 / Личное: Питомец питомца

14.08 / На Камчатке обнаружили тела погибших при крушении вертолета Ми-8

16.09 / Мнение: Большая игра

03.02 / Марина Зудина о сыне Павле Табакове и внучке Мии: “О ее рождении я узнала, когда ей был месяц”

19.08 / Камера засняла на кладбище ребенка, в котором мать опознала свою убитую два года назад дочь

23.09 / Авария на АЭС Фукусима-1. 11 марта 2011 года

02.12 / Стала известна обладательница “Золотого голоса России – 2021”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика