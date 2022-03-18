Ален Делон о возможной эвтаназии: “Человек имеет право спокойно уйти”

86-летний актер Ален Делон снова заговорил о возможной эвтаназии. Он дал интервью французскому изданию Le Point, в котором в очередной раз выразил свое четкое мнение: если человек так хочет уйти из жизни, особенно в почтенном возрасте и имея проблемы со здоровьем, то он должен иметь на то право:

С определенного возраста, с определенного момента человек имеет право спокойно уйти, не проходя через больницы, уколы и прочее.

Делон добавил, что в Швейцарии, где он живет с 1978 года, процедура эвтаназии разрешена законодательно. К ней хотела прибегнуть его супруга Натали, которая боролась с раком поджелудочной железы, но скончалась от естественных причин в январе прошлого года в возрасте 79 лет. А в начале сентября актера потрясла смерть его коллеги и близкого друга Жан-Поля Бельмондо.

Это ужасно, я совершенно опустошен, – проронил он тогда журналистам, добавив, что хотел быть умереть одновременно с ним.

Ален Делон с сыном Энтони на похоронах Жан-Поля Бельмондо, 9 сентября 2021 года

А несколькими днями ранее вышло интервью его старшего сына Энтони. Тот рассказал в эфире телеканала RTL, что “пообещал отцу сопровождать его до конца”, однако отказался нести ответственность за проведение процедуры. Поэтому этим будет заниматься младшая дочь актера Анушка.

К счастью, мы не прибегали к этой процедуре (эвтаназии). Это правда, что нам было бы трудно держать ее за руку и видеть, как жизнь покидает ее вот так. Поэтому я не говорю, что последняя ночь была легкой, но последние несколько часов были легкими, потому что она ушла с миром, она отпустила нас в шесть утра и ушла с миром в 11, – вспомнил Энтони о матери.

Напомним, что в 2019 году Ален Делон пережил двойной инсульт. Ему экстренно сделали операцию в одной из крупнейших больниц Парижа – Питье-Сальпетриер.

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