Вечно молодые: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето представили свой сериал “Не сработало”

На Apple TV+ выходит сериал «Не сработало» с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в главных ролях. Накануне актёры лично представили свою работу на премьере в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе.

Многие шутят, что в этом сериале собраны главных «бессмертных» голливудских звёзд: Энн сейчас 39 лет, а Джареду — 50, но оба выглядят силе и моложе и почти не изменились. На дорожке экранная пара выглядела органично: Энн была в платье британского бренда David Koma с прозрачными вставками и высоким разрезом на бедре, туфлях Aquazzura и украшениях Bulgari.

Джаред Лето же не изменяет Gucci вот уже несколько месяцев — на всех мероприятиях он появляется в костюмах с иголочки авторства своего близкого друга и креативного директора модного Дома Алессандро Микеле. Актер предпочел в этот раз бархатный костюм в мелкий горох, нежную блузу с рюшами на запястьях и алые лакированные туфли.

В сериале WeCrashed оскароносная актриса и известный музыкант сыграли амбициозную супружескую пару – Адама и Ребекку Нейман, кузину актрисы Гвинет Пэлтроу. История мини-сериала основана на реальных событиях. Сюжет взяли из подкаста WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork (МыОбвалились: Взлет и падение WeWork), в котором подробно описывают историю создания и краха компании WeWork, сети коворкингов.

Компания WeWork, которая занимается предоставлением помещений для начинающих бизнесменов, а также оказывает офисные услуги, одна из самых дорогих среди стартапов. Начав работу в 2010 году, Нейманам удалось привлечь средства инвесторов в размере почти 13 миллиардов долларов. Но в 2019 году компания и ее основатели оказались в центре скандала. Авторитетное издание Wall Street Journal опубликовало большое расследование, в котором раскритиковало управление компании, ее бизнес-модель и способность генерировать прибыль. В статье также досталось и основателям компании лично. Так, в материале говорилось, что Ребекка Нейман “могла уволить из-за того, что ей не нравилась их энергия”, а Адам заверял, что “намерен стать президентом мира”.

Над сериалом работали известные сценаристы Ли Айзенберг, Дрю Кревелло и режиссеры Джон Рекуа и Гленн Фикарра.