 

Мнение: Завалить Россию наглушняк

18.03.2022, 20:00, Разное
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(сценарий Третьей мировой)

Давеча писал о том, что удивляют некоторые сообщения о том, что якобы наши войска, а то и войска ДНР/ЛНР идут в бой с “бендеровскими батальонами”, одновременно заявляя, что “пощады не будет” и “пленных не берем”. Такие воинственные комментарии были в видео от Подоляки, и я спрашивал – неужели кому-то непонятно, что так можно только вызвать самое отчаянное и ожесточенное сопротивление?

Но, честно говоря, непримиримая позиция Запада тоже удивляет. Ведь, если я правильно понимаю, практически все налагаемые на нас “санкции” носят БЕЗУСЛОВНЫЙ характер. То есть их налагают, а о том, при каких условиях они будут сняты, речь даже не идет. Как бы ничто не мешает думать, что “санкции”, а на самом деле – полнейшая экономическая блокада – наложена бесрочно. Как будто цель – огородить 1/6 часть суши сплошным забором с колючей проволокой, по проволоке пустить ток, “ничейную полосу” посыпать дустом – и всё, сидеть ждать, пока там все орки повымрут естественным путем.

Это что? Они ведь действительно ведут себя так, как будто провоцируют какую-никакую, но ядерную державу. “Мы вам ничего поставлять не будем, деньги у вас все отбираем, санкции навсегда”. То есть как бы намерены завалить все 140 млн. “наглушняк”. Понятно, что тут даже и Непутин обьявит что-то типа “Или вы разблокируете все наши деньги и прекращаете блокаду на удушение – или через 3 дня мы наносим удар по Лос-Анджелесу, Нью-Йорку и Лондону. Время пошло”.

Безумие? Без сомнения. Но вот так зажимать страну в 140 млн. рыл – не безумие? Причем похоже, что Путин именно к этому и готовится – не зря БиБиСи сообщает, что в Москве якобы началась отработка эвакуации правительства на восток страны “в плане подготовки к возможному ядерному удару”.

Тут особенно печально то, что если дойдет до такого ультиматума – принять его Запад тоже не сможет, по давнему правилу “нельзя уступать требованиям шантажиста – он не остановится”. То есть это будет уже настоящий КОНЕЦ. The End.

Источник: Размышления вольного социолога



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