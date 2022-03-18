Мнение: Письма: “Спасибо за блог”

Вот два письма.

У автора №1 ничего не получается в отношениях.

Перечислите причины, прямо по пунктам.

У автора №2 стало получаться. Это не ее субъективные ощущение, это действительно так. Перечислите, откуда это понятно.

И сравните обеих, но не в том, что вторая меня благодарит, это в данном случае ни при чем.

Меня много кто благодарит, но, к сожалению, большинству не в коня корм. Другие отличия.

1.

e_ivanovna

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Я запуталась, понимаю что что-то делаю не так, но что именно понять не могу. Какие то баги мои видимо вылезают, которых я не замечаю.

Немного о себе. Мне 35, есть дочь 14 лет, в прошлом 2 брака, в первом я плюсовала, во втором дефолт. 8 лет как я живу с дочкой одна. Отец ребёнка помогает только материально, старалась наладить отношения и их общение, хотела чтобы у неё был отец, но безуспешно. Ну да бог с ним.

За эти 8 лет у меня было много отношения разной продолжительности, иногда параллельно. Мужчины из разных слоев. Я не могу понять как объективно оценить свою нормальную планку притязаний. Был очень обеспеченный мужчина, я тогда не работала, он меня обеспечивал, но при условии что рот я открываю не выше его ширинки. И на его измены закрываю глаза, потому что цитата: «если я хочу, что я терпеть должен?»Мы разошлись. Тяжело выходила из этого, первый месяц просто лежала ничего не делала, потом устроилась на работу за 30 тысяч в месяц. Потом я более менее прокачалась в финансовом плане, благо есть профессия. Ну скажем так, на поддержание штанов хватает, могу жить самостоятельно, кормить/одевать себя и ребёнка. Я решила что надо найти кого-то попроще, потому что последние отношения это полный треш. Как то получилось, что я познакомилась за год с тремя мужчинами, мы общались параллельно. Один из Германии, второй из Америки, третий из Москвы. С мужчиной из Америки мы полтора года путешествовали по разным странам, примерно раз в 2-3 месяца, иногда на выходные в Европу ездили. Он мне нравился, но он сразу обозначил формат отношений и то, что большего ждать не стоит. Мужчина из Германии хотел семью, но прожив вместе неделю, я поняла что не готова с ним быть. Слишком темпераментный. Я тоже люблю секс, но тут прям через чур много. Плюс другая страна, языка не знаю, страшно быть в зависимости, тем более с ребёнком (оставить в России с бабушкой и дедушкой я как вариант не рассматривала, слишком большая нагрузка на них, да и я с ума сойду). Мужчина из Москвы сделал предложение красиво. Мы тогда месяц примерно общались, решили съездить в Амстердам, он меня встретил в аэропорту, встал на одно колено и подарил мне кольцо. И у меня постепенно начал пропадать к нему интерес. Хотя до этого все было хорошо, но почему-то с этого момента меня прямо все начало раздражать. Не знаю.

У меня более менее свободный график, могу спокойно на неделю уехать если надо, но я понимаю что в финансовом плане сама торможу своё развитие. Мало времени уделяю работе. Особенно когда отношения в других городах и странах, это сложно совмещать. Да и пандемия тогда началась. Решила что надо искать мужчину в своём городе. Познакомилась на тиндере с парнем, мой ровесник, айтишник, работает на американскую компанию удаленно, детей нет, женат не был, симпатичный, высокий. Встречались где-то около месяца, гуляли, рестораны, выставки, музеи, спа, ездили за город, чувствовала себя как на курорте, хотя была в родном городе. Ещё лето было. Почти каждый день проводили вместе. Как то я ему сказала, что пью противозачаточные (постоянно на них, гинеколог прописал) и если он хочет мы можем не пользоваться презервативами, но надо сдать анализы. Он очень странно отреагировал, начал говорить что не хочет детей, боится и вообще не готов. Я сказала что если бы я не была уверена в своей защите, то не предлагала бы. Все таки это мои риски в первую очередь. После этого он начал намекать что не хочет серьезных отношений. Меня эти намеки достали, я прямо спросила:

Я: что ты хочешь со мной?

М: я не хочу серьезных отношений

Я: Ок

«Пауза»

М: а ты что хочешь?

Я: я хочу расстаться

Он рассмеялся. Я тоже улыбнулась и пошла в сторону метро (мы в центре были). Он шёл рядом, что-то рассказывал про бывшую девушку, которая тянула его в отношения и все было плохо и теперь он не хочет чтобы было плохо и тд…. Жутко неловкая ситуация, я иду и думаю скорее бы уже метро.

На следующий день написал мне как ни в чем ни бывало, я не ответила. Потом ещё что-то писал, я заблокировала.

Расстроилась конечно. Обидно.

Нашла одного психолога в инстаграм, пока грустила. Она пишет про планку притязаний в основном, ну и про то что нужно искать человека примерно равного по социальному статусу. Я подумала что может надо попробовать с теми, кто на одной ступени со мной. По крайней мере я не буду в зависимом положении и мы сможем вместе вкладываться в отношения на равных. Познакомилась с парнем на работе, зарплаты одинаковые, ровесник. Вроде сначала интерес был, но очень быстро я заметила что он какой-то прижимистый, хотя я никогда его в дорогие места не звала. Секс скучный. Возможно тут и во мне дело, заметила что когда мне мужчина нравится, он и сам становится погорячее. А тут я со своей тухлостью не могла никак справится, наверное было заметно. Разговаривать не о чем было, кроме спортивного питания он ни о чем разговоры не поддерживает. Я пыталась поговорить об искусстве, политике, путешествиях, о спорте кроме зала. Ничего не знает ни где не был, ничего не интересно. Оказалось что имея одинаковый доход мы имеем огромную пропасть в плане качества жизни. У меня хорошая квартира, машина, я много стран объездила, занимаюсь сноубордом и теннисом. Хотя я понимаю что это не моя заслуга, но это факт. Он студию снимает и из интересов: с друзьями пиво попить. Потом он заявил, сидя в моей машине, что он привык доминировать в отношениях, затем начались намеки что он может себе и измену позволить но от меня такого не потерпит. То есть я нашла себе такого же как мой бывший только нищего. Самой смешно. Вот дура то. Свернула общение, сказала что мы очень разные люди. Помыла квартиру с доместосом, сдала на всякий случай анализы.

И провалилась в какую-то фрустрацию. Пол года уже ни с кем не встречаюсь. Не понимаю чего хочу. Баланса наверное, любви взаимной. Но как это сделать не знаю.

Спасибо что дочитали и за ваш блог.

2.

Evolutiolab. Спасибо.

daliname

Уважаемая Эволюция.

Сложно найти более неподходящее время, но я хотела бы Вас поблагодарить, искренне и очень громко, жаль в письме это сложно)).

Благодаря Вам моя жизнь изменилась от “я хочу умереть” до “я счастлива”.

В свое время я прошла развод с 2хлетним ребёнком, находясь в декрете, большие долги, унизительную любовь к бывшему мужу и еще более унизительные отношения секс-онли. Начав читать Вас в 2017 году, и, поняв наконец, что я сама ответственна за свою жизнь и за жизнь ребенка, я выплатила долги, вышла в ноль и потихоньку двигалась в плюс. Мое письмо Вам было написано в 2017 году, https://evo-lutio.livejournal.com/575165.html

Публикация отрезвила меня. Я совсем перестала пытаться строить отношения, боясь попасть в унизительные снова. 5 лет я была совсем одна. Я благодарна за понимание ресурсов, возможность видеть красоту в поступках, понимание стержня и сильной позиции, это дало возможности честно делать свое дело и немного рисковать. Теперь у меня две квартиры, отличная зарплата, я маленький начальник и очень люблю свой коллектив и компанию. Мне очень нравится работать на общее дело, я путешествую, занимаюсь спортом и вижу множество вещей, помимо своих страданий. Мой сын растет чудесным мальчиком, благодаря Вам я исполнила три его мечты (леголенд, мальдивы и круиз на большом корабле!). Когда я расслабилась и почувствлвала силу, спокойную силу, я встретила хорошего парня, он хочет жить вместе с нами и хочет совместного ребёнка. Я не знаю что будет дальше, все ли получится, но я люблю его и очень счастлива. У меня нет запроса.

Дай Бог Вам здоровья!