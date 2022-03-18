 

Мнение: Коротко по Украине. 18.03.2022

18.03.2022, 19:46, Разное
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Коротко по Украине. 18.03.2022

1. Мариуполь. Продолжаются уличные бои. Серьезное продвижение на Левобережье. Взята районная администрация. Бои постепенно смещаются к "Азовстали". Освобожден аэропорт Мариуполя.

2. Марьинка—Авдеевка—Верхнеторецкое. Продолжаются бои. О серьезном продвижении не сообщалось.

3. Угледар. Занята Золотая Нива. Большая часть дороги Угледар—Великая Новоселка — под контролем ВС РФ. Фронт смещается в направлении Марьинки—Курахово.

4. Николаев. Бои к северу от города. Их результаты пока не ясны.

5. Харьков—Изюм. Бои к востоку от Харькова и вокруг Изюма. ВСУ по-прежнему сидят в южной части города. Дорога Изюм—Славянск перерезана. В самом Харькове и вокруг него ВСУ понесли тяжелые потери в результате ракетно-бомбовых ударов ВКС РФ.

6.Северодонецк. Продолжаются уличные бои, а также зачистка южных окраин Рубежного. Идут бои в районе Попасной.

7. Киев—Сумы—Чернигов. Без видимых изменений, хотя бои к востоку и западу от города продолжались.

8. Одесса. Без изменений. ЧФ РФ обозначает угрозу десанта, что вынуждает ВСУ придерживать войска в районе города.

9. Запорожье. Существенного изменения линии фронта в районе Каменского, Орехова и Гуляйполя нет.

10. Львов. Уничтожен Львовский авиаремонтный завод.

https://t.me/boris_rozhin/33872 – цинк

Более подробный обзор будет на выходных.

Источник: Colonel Cassad



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