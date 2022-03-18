 

Дептранс Москвы заявил о приезде рекордного числа зрителей на митинг-концерт в «Лужниках»

18.03.2022, 19:30, Новости дня
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На митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией в «Лужниках» приехало рекордное число зрителей за последние пять лет, столько не было даже во время Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщил столичный дептранс.

Отмечается, что в течение дня и во время концерта в «Лужниках» московский транспорт работает в штатном режиме, хотя на концерт приехало «рекордное количество человек за последние пять лет».

«Московский транспорт работает штатно и справляется с перевозкой посетителей концерта в «Лужниках»… Мы полностью контролируем ситуацию, для удобства пассажиров запустили минимальный интервал движения поездов на МЦК, открыли турникеты в метро для быстрого и комфортного выхода», – приводятся в Telegram-канале дептранса слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В пятницу на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией, в котором приняли участие свыше 203 тыс. человек. «На прилегающей к стадиону территории находятся свыше 100 тыс. человек, непосредственно на самом стадионе – более 95 тыс. граждан», – сказали в пресс-службе столичного главка полиции.

Выступивший на митинге президент Владимир Путин заявил, что крымчане 8 лет назад поступили правильно, поставив жесткий барьер на пути неонацистов. Говоря о российской военной операции на Украине, Путин назвал ее цель – избавить жителей Донбасса от угрозы геноцида.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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