 

МО: Украина готовит провокацию с подрывом больницы в Днепре

18.03.2022, 19:30, Новости дня
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Служба безопасности Украины (СБУ) заминировала городскую больницу в Днепре (Днепропетровск) и планирует взорвать ее, обвинив в этом Россию, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«По имеющейся у нас достоверной информации, в Днепропетровске сотрудники СБУ, эвакуировав персонал и медицинских пациентов, заминировали один из корпусов городской больницы №2 на улице Нигояна, 53. Подрыв заминированного здания больницы будет осуществлен СБУ во время пролета над Днепропетровском, подчеркиваю, любого российского самолета», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Он подчеркнул, что у российской авиации «не было и нет» никаких боевых задач по поражению здания больницы, других зданий в Днепропетровске.

Ранее украинские СМИ и официальные лица обвинили ВС РФ в якобы ударе по Мариупольскому драматическому театру, при этом якобы использовалась «сверхмощная авиабомба». Заявлялось, что в здании театра находилось огромное количество людей, которые пытались укрыться от боевых действий.

Позже Минобороны РФ отвергло подобные обвинения. «Днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – отметили в министерстве. В Минобороны также сообщили, что «по имеющимся достоверным данным, боевики националистического батальона «Азов» совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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