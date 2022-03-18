 

США предупредили Китай о последствиях поддержки России

18.03.2022, 19:30, Новости дня
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США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с коллективным Западом, если Китай поддержит Россию в специальной операции на Украине, сообщила представитель Госдепартамента США высокого ранга на брифинге для иностранных журналистов, посвященном рестрикциям Запада против России.

«КНР была исключением из правил – в смысле неприсоединения к сообществу наций в осуждении этого неспровоцированного, неоправданного и незаконного вторжения на Украину, в призыве к прекращению огня и в навязывании России, российскому правительству издержек за его действия. Мы затронули эти обеспокоенности напрямую [в диалоге с Пекином]. Особенно в плане любой будущей поддержки, которую КНР оказывала бы России», – утверждала американский дипломат, передает ТАСС.

Она пояснила, что США ясно сигнализировали о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

«Я бы сказала, что [в складывающейся ситуации вокруг Украины] дело в действительности касается того, чтобы занять твердую позицию в отношении принципов, которые страны мира, в том числе Китай, обязались поддерживать, включая, прежде всего, суверенитет и территориальную целостность», – отметила представитель Госдепартамента.

Ранее представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США намерены принимать меры против тех стран, которые готовы помогать РФ обходить санкции Запада или принимать ее финансовые средства.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине.

Накануне Китай выступил против антироссийских санкций.

В воскресенье официальный представитель администрации США Джен Псаки заявила, что в случае оказания Китаем помощи РФ Пекин будут ждать «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкциями.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон требует от Пекина отказаться от поддержки России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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