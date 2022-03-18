Мнение: Родовая травма

Набиуллина выдвинута в третий раз на должность руководителя Центробанка. Тем самым снят вопрос об ответственности за утрату доступа к 300 млрд долларов российских резервов. Но тогда возникает вопрос — если ответственности за произошедшее не несет непосредственный виновник события, то с кого тогда спрашивать?

Ответ очевиден — не с кого. Это, в общем-то, родовая травма любой диктатуры. Верховный всегда ни при чем, но даже если подчиненные косячат, их наказывать нельзя — ведь их выдвинул Верховный, а он не ошибается. Поэтому в наказание за утрату 300 миллиардов виновный отправлен ситуацию исправлять. Вопрос «как» здесь не стоит, и так понятно, что сумму можно списывать и забывать.

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