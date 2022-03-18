 

«Своих не бросаем!»: Сбербанк анонсировал кредит «Свой» под 30% годовых

18.03.2022, 19:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В рамках кампании поддержки населения в условиях санкций Сбербанк представил обновленную кредитную линейку для физических лиц. Клиентами банка предлагается оформить потребительский кредит «Свой» до миллиона рублей на период до 3 лет. Рекламным слоганом продукта стала фраза «Своих не бросаем!».

В Сбербанке отмечают, что условия кредитования являются довольно гибкими и позволяют потратить деньги не только на различные продовольственные товары массового потребления, но также оплатить услуги ЖКХ и погасить ранее взятые кредиты в других микрофинансовых организациях. Для оформления кредита потребуется лишь паспорт гражданина России, ДНР или ЛНР и справка о наличии недвижимости. Более состоятельные клиенты банка могут выбрать валютный вариант займа в долларах или евро всего под 33% годовых.

«В такое тяжелое экономическое время многие думают о том, как прожить на одну зарплату. Мы все придумали за вас и теперь вам не придется экономить каждую копейку. С кредитом «Свой» вы сможете ни в чем себе не отказывать и достойно преодолеть грядущий кризис. Нам важно, чтобы каждый наш клиент почувствовал на себе заботу государства», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф добавил, что банк предоставляет гибкие возможности реструктуризации кредита под новый повышенный процент с возможностью привлечения родственников кредитополучателя. Оформившие новый кредит до конца марта получат 3% скидку в сервисе доставки продуктов «СберМаркет» и 1000 бонусов «Спасибо» на карту «Мир» Сбербанка.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Мнение: Переговоры Шойгу-Уоллис

21.10 / Мнение: Где в Европе больше грабят, Москва безопаснее Лондона и аудиоспектакли мошенников

27.01 / Пытавшего забить учительницу молотком школьника освободили от ответственности

10.12 / Знамение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 10 декабря

19.06 / Мнение: Ялта после наводнения

09.11 / В ВОЗ сообщили об ухудшении ситуации с COVID-19 в мире: Вышла за рамки

29.01 / Доклинические испытания вакцины-йогурта от коронавируса завершат в России в 2021 году

27.10 / Мнение: Кадыров назвал Макрона «лидером терроризма»

27.10 / «Тануки» попросила прокуратуру проверить сторонников «Мужского государства»

29.10 / Курение в детстве повышает риски преждевременной смерти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика