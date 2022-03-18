«Своих не бросаем!»: Сбербанк анонсировал кредит «Свой» под 30% годовых

В рамках кампании поддержки населения в условиях санкций Сбербанк представил обновленную кредитную линейку для физических лиц. Клиентами банка предлагается оформить потребительский кредит «Свой» до миллиона рублей на период до 3 лет. Рекламным слоганом продукта стала фраза «Своих не бросаем!».

В Сбербанке отмечают, что условия кредитования являются довольно гибкими и позволяют потратить деньги не только на различные продовольственные товары массового потребления, но также оплатить услуги ЖКХ и погасить ранее взятые кредиты в других микрофинансовых организациях. Для оформления кредита потребуется лишь паспорт гражданина России, ДНР или ЛНР и справка о наличии недвижимости. Более состоятельные клиенты банка могут выбрать валютный вариант займа в долларах или евро всего под 33% годовых.

«В такое тяжелое экономическое время многие думают о том, как прожить на одну зарплату. Мы все придумали за вас и теперь вам не придется экономить каждую копейку. С кредитом «Свой» вы сможете ни в чем себе не отказывать и достойно преодолеть грядущий кризис. Нам важно, чтобы каждый наш клиент почувствовал на себе заботу государства», — заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Греф добавил, что банк предоставляет гибкие возможности реструктуризации кредита под новый повышенный процент с возможностью привлечения родственников кредитополучателя. Оформившие новый кредит до конца марта получат 3% скидку в сервисе доставки продуктов «СберМаркет» и 1000 бонусов «Спасибо» на карту «Мир» Сбербанка.

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