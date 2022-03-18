Видео: Германия увидела истинное лицо Украины
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Пока посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от немецких СМИ писать об украинских неонацистах из батальона «Азов» «с улыбкой», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спорит с канцлером Олафом Шольцем о том, можно ли подвергать россиян травле по национальному признаку. Такое поведение украинской дипломатии будет иметь последствия: кажется, немцы «начали о чем-то догадываться».
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Украина
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нацизм
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Олаф Шольц
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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