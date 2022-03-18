 

Видео: Германия увидела истинное лицо Украины

18.03.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока посол Украины в Германии Андрей Мельник требует от немецких СМИ писать об украинских неонацистах из батальона «Азов» «с улыбкой», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спорит с канцлером Олафом Шольцем о том, можно ли подвергать россиян травле по национальному признаку. Такое поведение украинской дипломатии будет иметь последствия: кажется, немцы «начали о чем-то догадываться».

Теги: 

Украина
,
Германия
,
нацизм
,
неонацизм
,
Дмитрий Бавырин
,
Олаф Шольц

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / “Расфуфыренная гром-баба”. Волочкова предстала в необычном образе

10.10 / Минобороны НКР заявило об ожесточенных боях на южном направлении

06.11 / Введение “черных” зон в Кабмине не обсуждалось – Степанов

08.01 / Беспорядки в Вашингтоне. Глава полиции Капитолия подал в отставку

30.06 / Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату подо Ржевом

08.09 / Дмитрия Певцова выписали из больницы в Коммунарке

30.11 / “Сама как цветочек”. Актриса студии “Квартал 95” Сопонару прикрыла голое тело букетом цветов

02.05 / “Как же я долго ждал эту Пасху”. Навальный признался, что стал верующим

28.10 / В Британии обнаружили руины завода, построенного 850 лет назад

01.11 / Глава МВД Франции назвал цель прибытия в страну напавшего на прихожан собора в Ницце

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика