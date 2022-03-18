 

Яндекс подтвердил возможность продажи Дзена и Новостей

18.03.2022, 19:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания «Яндекс» заявила, что может продать сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», сообщили в пресс-службе.

«Yandex N.V. сегодня подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, включая продажу, для своего сервиса агрегирования новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что компания хочет сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поиск, реклама, самостоятельное вождение, облачные и транзакционные сервисы.

Напомним, на прошлой неделе в компании опровергли сообщение о продаже сервисов, тогда отмечалось, что купить их может холдинг ВКонтакте. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Украинка Козлова вышла во второй круг US Open

20.11 / В Польше в ДТП с трамваем погиб автомобилист из Украины – полиция

18.04 / Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года и создать собственную орбитальную станцию

04.11 / Российский сенатор сыронизировал по поводу избирательных технологий в США

01.08 / Нарышкин предупредил о готовящихся провокациях во время выборов в России

14.07 / Белоруссия анонсировала скорое возобновление транспортного сообщения с Россией

06.02 / “Загнала под каблук Яглыча”. Паперная поделилась трогательным фото с мужем

10.11 / У Саакашвили есть повреждения различных частей тела – врач

24.07 / Кремль заявил о недопустимости раскачивания извне ситуации в Хабаровске

17.03 / Производителям сухого молока в Ставрополье возместят часть затрат на производство

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика