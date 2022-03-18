Яндекс подтвердил возможность продажи Дзена и Новостей

Компания «Яндекс» заявила, что может продать сервисы «Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Новости», сообщили в пресс-службе.

«Yandex N.V. сегодня подтвердила, что компания изучает различные стратегические варианты, включая продажу, для своего сервиса агрегирования новостей и информационно-развлекательной платформы «Дзен», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что компания хочет сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поиск, реклама, самостоятельное вождение, облачные и транзакционные сервисы.

Напомним, на прошлой неделе в компании опровергли сообщение о продаже сервисов, тогда отмечалось, что купить их может холдинг ВКонтакте.