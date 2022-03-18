Американский политик заявил, что США подталкивают Зеленского к бойне

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18.03.2022, 19:00, Новости дня
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США подталкивают украинское руководство к бойне, пренебрегая дипломатией, считает бывший военнослужащий спецназа США Джо Кент (республиканец от штата Вашингтон), баллотирующийся на выборах в нижнюю палату Конгресса, об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По словам республиканца, политики в США, в том числе его однопартийцы, «выступают на больших пресс-конференциях на фоне украинских флагов, выражая солидарность с народом другой страны».

Он подчеркнул, что не поддерживает действия российских властей, однако считает, что администрация демократа Джо Байдена чересчур много внимания уделяет военной поддержке Киева, смещая фокус с внутриполитических проблем, связанных в том числе с иммиграцией. Кент обратил внимание, что в Вашингтоне зачастую игнорируют «тот факт, что на рассмотрении находится предложение о мире», передает ТАСС.

«Мы подталкиваем [президента Украины Владимира] Зеленского, подстрекаем [украинцев] к продолжению бойни, не поддерживая их на пути дипломатического урегулирования», – подчеркнул Кент.

По словам республиканца, кандидатуру которого в Конгресс поддержал бывший американский лидер Дональд Трамп, эскалация на Украине служит «отличным способом отвлечь внимание от политического кризиса» внутри США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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