Бомбы по больницам и разрушенные многоэтажки: карта ущерба гражданскому населению Украины

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В городе Умань в центральной Украине на земле лежит безжизненное, окровавленное тело. На календаре 24 февраля. Российское вторжение на территорию соседа только началось. Улица завалена обломками, стекла стоящих неподалеку машин разбиты. Согласно камере наблюдения в близлежащем магазине, около 7:00 утра по местному времени здесь был мощный взрыв. Воронка, которую хорошо видно на видео из соцсетей, по-видимому, подтверждает, что причиной взрыва стало попадание ракеты, которое унесло жизнь человека, лежащего на земле.

Два дня спустя, в Мелитополе, камера снимает фасад больницы в центре города. Слышны автоматные очереди, камера фокусируется, как сообщается, на онкологическом отделении больницы. По зданию попадает несколько неопознанных боеприпасов, вызывая несколько небольших взрывов. Камера поворачивается, в кадр попадает огромный красный крест на входе в больницу. Эту угрожающую, хаотичную сцену снял человек, который стоит около многоквартирных домов напротив больницы.

С начала конфликта команда Bellingcat документирует и регистрирует подобные инциденты, которые публикуются в различных каналах в социальных сетях и где, по-видимому, запечатлено нанесение вреда гражданскому населению.

На некоторых кадрах запечатлены случаи жестокого насилия, на других — последствия ракетных ударов и обстрелов.

С каждым днем появляется все больше видео и фото, поэтому Bellingcat и участники нашего Global Authentication Project начали регистрировать и наносить эти инциденты на интерактивную карту.

Эту карту TimeMap можно изучить ниже, или нажать сюда, чтобы просмотреть ее в оригинальном (полноэкранном) формате. Пожалуйста, заметьте, что TimeMap, к сожалению, пока не совместима с мобильными устройствами.

Global Authentication Project — это широкое сообщество исследователей открытых источников, которые помогают исследованиям Bellingcat с помощью структурированных задач и обратной связи. Для составления этого набора данных мы работали с людьми, которые знают украинский, а также обладают местными контекстными знаниями о событиях и местах на карте. Другие участники проекта обладают навыками геолокации и хронолокации. Всю их работу проверяют исследователи Bellingcat.

Цель этого проекта — описать инциденты, где имеются свидетельства в открытых источниках о возможном нанесении ущерба гражданским лицам и инфраструктуре в Украине, а также попытаться установить, где и когда именно произошли эти инциденты. Документировать эти инциденты очень важно, особенно в свете заявлений российских властей, что они не стремятся атаковать мирных жителей и избегают ударов по гражданской инфраструктуре.

Приглашаем читателей изучить карту для соответствующих дат и местностей. Следует отметить, что в массив данных Bellingcat включены только те инциденты, которые были сняты на фото и видео, размещенные в социальных сетях. Вероятно, что имеется много других инцидентов нанесения ущерба гражданскому населению, которые не попали на камеру или в социальные сети и поэтому не отображаются на нашей карте.

Даже с такой оговоркой количество инцидентов в нашем массиве данных и на карте на момент публикации уже очень значительное.

Мы будем продолжать обновлять наш массив данных и карту с течением конфликта. Эта карта останется в сети и после его окончания.

Как работает TimeMap?

Каждая точка на карте представляет инцидент нанесения ущерба гражданскому населению и место этого инцидента. Нажав на одну из точек, читатель получит информацию об инциденте, в том числе одну или несколько ссылок на видео или фото, на которых он запечатлен.

Поскольку кадры соответствующих инцидентов взяты из постов в социальных сетях, Bellingcat и наши партнеры не несут ответственности за точки зрения, которые в них высказываются. Также важно отметить, что не все заявления в постах обязательно подтверждены или верифицированы Bellingcat. Это особенно касается постов, где говорится, какая сторона может быть ответственна за описанный инцидент. В описании инцидента просто перечисляются элементы, объективно наблюдаемые на кадрах.

Как описано далее в разделе «методология», если пользователь удалит встроенные кадры из социальной сети, их больше не будет видно в формате TimeMap. Однако сам инцидент и его описание сохранятся. Кроме того, копия каждого поста будет архивироваться на случай, если они потребуются для правосудия и ответственности в рамках различных будущих процессов (эти архивные посты не будут изображаться публично).

Пользователи могут настраивать таймлайн внизу карты, чтобы сосредоточиться на инцидентах, которые имели место в конкретные даты. Если вы нажмете на определенный день, в правой части экрана появится список инцидентов на этот 24-часовой период.

В некоторых случаях, если видео или фото могут раскрыть личность или местоположение автора, мы приняли меры для защиты их личной неприкосновенности, но все равно включили информацию о типе инцидента, который имел место.

Пользователи также могут просматривать инциденты за неделю, две недели, месяц и три месяца, выбрав одну из этих опций справа от таймлайна в нижней части карты.

Если пользователи хотят просмотреть инциденты в конкретном городе, рекомендуем приблизить соответствующее место. Так можно изучить ситуацию более локально, чем по умолчанию, когда отображается вся Украина.

Фильтры в левой части экрана также позволяют пользователям искать на TimeMap конкретные инциденты. Например, фильтры позволяют отбирать инциденты, где ущерб был нанесен жилым, промышленным, медицинским и другим объектам. Они появятся на карте без других результатов.

Если тип боеприпаса или оружия, которое нанесло ущерб гражданскому населению, можно установить с некоторой долей уверенности, это тоже указано в профиле инцидента. Пользователи могут использовать фильтры для поиска конкретных видов оружия, например кассетных боеприпасов, крылатых ракет или даже стрелкового оружия.

Методология TimeMap

Предмет исследования

Эта база данных на платформе TimeMap Forensic Architecture, дополненной специально для этого проекта, посвящена инцидентам в Украине, которые приводили к возможному ущербу гражданскому населению. Среди этих инцидентов — попадание ракет в жилые кварталы, разрушение гражданской инфраструктуры, очевидное присутствие пострадавших гражданских и/или неподвижных тел мирных жителей. Мы начали сбор этой базы данных 24 февраля 2022 года. Она должна стать «живым документом», который будет обновляться, пока идет этот конфликт. Мы пытаемся собрать как можно больше инцидентов, но не можем гарантировать, что соберем их все или подтвердим место всех инцидентов, которые соберем. Мы не будем демонстрировать на карте геолокацию тех инцидентов, место которых мы не подтвердили. Соответственно, эта карта — не полный список инцидентов нанесения ущерба гражданскому населению Украины, но скорее представление всех инцидентов, которые мы смогли собрать и для которых подтвердили конкретное местоположение.

Кадры из открытых источников

Все ссылки на этой карте ведут на открытые источники, то есть на общедоступные онлайн-публикации. Исследователи Bellingcat собрали эти источники и поместили их в базу данных, откуда они также были локально заархивированы. После сбора данных члены нашего проекта Global Authentication Project определили местоположение каждого инцидента (о проекте и его составе см. ниже). Затем сотрудники Bellingcat перепроверили координаты, чтобы обеспечить их точность. Разрешение геолокации — в пределах 150 метров от места инцидента, однако на карте не публикуются точные координаты из соображений безопасности авторов фото и видео. Поскольку кадры берутся из открытых источников, пользователи, которые публикуют этот контент, не имеют прямого отношения к Bellingcat или к нашим партнерам. Соответственно, все мнения, которые могут содержаться в постах, не имеют отношения к Bellingcat или к нашим партнерам. Кроме того, любые заявления, которые содержатся в постах, не обязательно подтверждены или верифицированы Bellingcat, особенно касающиеся стороны конфликта, которая может нести ответственность за инцидент.

Уровень верификации

Расследователи Bellingcat проверяют собранные данные на оригинальность, манипуляции и местоположение. Этот уровень верификации позволяет определить, где и когда произошел инцидент, и есть ли достаточные визуальные признаки нанесения ущерба гражданскому населению. Наш план расследования для сбора и использования этого материала соответствует Протоколу Беркли о цифровых расследованиях открытых источников. Эти инциденты также собираются и архивируются на криминалистическом уровне для возможного будущего использования в качестве доказательств. Такой глубокий уровень анализа и верификации потребует нескольких месяцев. Цель этой карты — прозрачно сообщать о развивающейся ситуации в Украине в интересах общественности. Следует уточнить, что эти процессы будут отдельны друг от друга.

Описания

К каждому инциденту прилагаются ссылки на источники, местоположение, установленное исследователями Bellingcat и Global Authentication Project, а также краткое описание инцидента на основе визуальных данных. Эти описания говорят о том, что видно на кадрах, однако они не являются попыткой оценить общее число погибших или сторону конфликта, которая несет ответственность за инцидент, поскольку эти факторы сложно определить только по кратким кадрам или фотографиям.

Фильтры

В левой части карты можно переключаться между различными районами. Мы характеризуем эти районы как жилые, промышленные, административные, медицинские, образовательные/детские, военные, коммерческие, религиозные или неустановленные. Решения об этой классификации основаны на визуальных свидетельствах на кадрах, а также на сообщениях о характере использования местности. Мы не можем полностью исключить или досконально изучить возможность военного использования некоторых из этих районов.

Ссылки на источники/встраивание

Мы решили встроить ссылки на социальные сети непосредственно в платформу. Если некоторые будут удалены пользователями, которые их загрузили, они все равно будут видны на карте, но данные о посте, пользователе и кадрах более не будут доступны публично. В случаях, когда кадры, опубликованные теми или иными лицами, могут позволить идентифицировать их местоположение, мы предварительно принимаем меры, чтобы анонимизировать этих пользователей.

Вопросы неприкосновенности частной жизни и почтения к мертвым

Эти кадры могут шокировать и содержат сцены войны и насилия. На момент написания материала многие из описанных районов продолжают подвергаться атакам, как физическим, так и попыткам дискредитировать авторов контента в сети. По этой причине мы решили не размещать некоторые посты, которые могут позволить установить личность кого-либо из снимавших. Мы также отфильтровали посты, где есть кадры неподвижных тел крупным планом, которые могут позволить установить их личности, из соображений уважения к ним и к их близким.

Подробнее о Global Authentication Project

Global Authentication Project — это широкое сообщество исследователей открытых источников, которые помогают исследованиям Bellingcat с помощью структурированных задач и обратной связи. Наша цель — подтвердить достоверность происходящих в мире событий и заполнить пробелы знаний, особенно в ситуациях, где имеется огромный массив данных. Создавая сообщество для заинтересованных в исследовании открытых источников, мы подкрепляем исходную цель Bellingcat — решать задачи вместе, расширять наши расследования и продвигать использование расследовательских навыков. Для составления этого набора данных мы работали с людьми, которые знают украинский, а также обладают местными контекстными знаниями о событиях и местах на карте. Другие участники проекта обладают навыками геолокации и хронолокации. Всю их работу проверяют исследователи Bellingcat. В ближайшие месяцы мы продолжим развивать Global Authentication Project. Новая информация появится на нашем сайте и в Твиттере.

Обратная связь

Эта карта будет продолжать изменяться и дополняться в течение конфликта. Мы приветствуем обратную связь по нашей методологии и сбору данных и серьезно относимся к прозрачности. Если у вас есть конкретная обратная связь о платформе, просим отправлять ее с помощью этой формы.

Методология TimeMap: Шарлотта Годарт и Ник Уотерс

Визуализация TimeMap: Мигел Рамальо и Лаклан Кермоуд (Forensic Architecture)

Допольнительные расследования случаев: Жанкарло Форелла, Фуке Постма, Наринэ Хачатрян, Айганыш Айдарбекова, Анник Моссу, Ханна Багдасар, Максим Эдвардс, Оуэн Магуайр, Майкл Колборн, Карлос Гонзалес, Иоанна Вильд, а также члены Global Authentication Project

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Источник: Беллингкэт*

*СМИ, выполняющее в России функции иностранного агента