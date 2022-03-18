Каждый третий ребенок с инвалидностью подвергается насилию



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Ученые из Китая и Великобритании провели анализ всех исследований по оценке насилия в отношении детей с ограниченными возможностями в 21 базе данных в период с 1990 по 2020 годы. В обзор попали 98 исследований с участием 16,8 миллиона детей с младенческого возраста до 18 лет. Большинство научных работ были проведены в странах с высокими доходами, примерно четверть — в государствах со средними и низкими доходами.

По оценкам исследователей общая распространенность насилия в отношении детей-инвалидов варьировалась в зависимости от тяжести заболеваний. Чаще всего дискриминации и насилию подвергаются дети с психическими расстройствами (34%), когнитивными нарушениями и сложностями в обучении (33%) и различными сенсорными заболеваниями (27%). Показатели среди детей с физическими отклонениями несколько ниже и ограничением подвижности несколько ниже — 27% и 21% соответственно.

Примерно каждый третий ребенок или подросток подвергался физическому насилию, сообщили ученые. Каждый пятый ребенок с инвалидностью сталкивается с пренебрежением, каждый десятый — становится жертвой сексуального насилия.

Авторы обзора также обращают внимание на проблему издевательств со стороны сверстников, которым подвергаются не менее 40% детей с инвалидностью. С запугиванием, оскорблениями, угрозами, социальной изоляцией столкнулись 37% участников исследований, преследованиям и угрозам в соцсетях — 23%.

Распространенность насилия и стигматизации таких детей напрямую зависит от уровня доходов в стране проживания. Дети из бедных стран ожидаемо чаще подвергаются различным притеснениям из-за невозможности получить квалифицированную поддержку и правовую защиту, а также высокой социальной терпимости к насилию в обществе в целом.

«Насилие в отношении детей-инвалидов можно предотвратить. Этим детям нужно дать правильные жизненные шансы прямо сейчас», — призывают ученые правительства государств.