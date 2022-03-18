 

Алеся Кафельникова задумалась о пластике груди: “Смотрю в зеркало и грустно”

18.03.2022, 18:35, Разное
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Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся, которая прошлым летом впервые стала мамой, призналась, что недовольна своими формами. Хотя совсем недавно 23-летняя модель вернулась к работе и уже вышла на подиум в рамках Недели моды в Лондоне на показе David Koma, она призналась, что “с грустью смотрит на себя в зеркало”. Алеся утверждает, что после родов “грудь и живот висят” и это так огорчает ее, что она даже задумалась о пластической операции. Правда, решиться на хирургическое вмешательство модель пока не может. 

Хочется сделать грудь, никак не могу избавиться от этого желания. Остается просто сидеть и хотеть. После родов грудь висит, как и живот. И ни один спорт не помогает. Массажи тоже. Смотрю в зеркало и грущу. Платье с декольте для меня табу! Без наклеек теперь никак, – поделилась модель. 

Кроме того, Алеся рассказала, что сразу после родов столкнулась с профессиональными проблемами. Ее фигура изменилась настолько, что некоторые ей отказали ей в контрактах. 

Грудь была просто огромной. На первом фитинге мне сказали, что это not gonna work (не сработает – рус.). Попросили возвращаться, когда я перестану кормить грудью. Я еще сходила на вторую примерку в другой бренд белья, для которого уже работала, но и там история повторилась. На этом мне дали понять, что надо вернуться через время, — рассказала Алеся.

Впрочем, кажется, что самое сложное для нее уже позади. Сегодня стало известно, что Алеся теперь официально сотрудничает с агентством The Lions, которое занимается продвижением не только моделей, но и актеров, музыкантов и брендов. 

Напомним, что Алеся Кафельникова и ее муж Георгий Петришин впервые стали родителями в июле прошлого года – у пары родилась дочь, которую родители назвали Киара. Причем модель рассказала подписчикам, что девочка появилась на свет в день семьи, любви и верности. Свою беременность Алеся подтвердила месяцем раньше, однако это предполагали еще в декабре 2020-го.

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Алеся Кафельникова на показе David Koma, февраль 2022



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