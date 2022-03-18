 

Анджелина Джоли посетила прием в Белом доме в честь подписания важного для нее законопроекта

18.03.2022, 18:35, Разное
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Голливудская актриса Анджелина Джоли ликует: наконец-то обновленный закон о насилии в отношений женщин подписан президентом США Джо Байденом. Вчера глава американского государства подписал документ в Белом доме. По этому поводу был дан прием, на котором присутствовала и Анджелина Джоли, которая лоббировала этот законопроект не один месяц. 

В Белом доме Джоли появилась в нежном образе – на ней было бежевое шелковое платье с черным кожаным ремнем, подчеркивающим талию. Анджелина, без преувеличения, сияла от радости. 

Напомним, что Анджелина больше полугода публично выступала за скорейшее принятие “отложенного” закона. В сентябре 2021 года Джоли несколько раз посещала Вашингтон и встречалась с политиками – сенаторами и конгрессменами, чтобы обсудить важную тему. Речь идет о законе, который был принят в 1994 году сроком до 2019 года, то есть больше двух лет в США, во всяком случае, на федеральном уровне никак не преследуют за домашнее насилие. К слову, именно Джо Байден изначально был автором законопроекта в 90-х, поэтому неудивительно, что он продлил кампанию по его возобновлению. 

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В начале февраля Джоли снова прилетела в Вашингтон, где на пресс-конференции в Капитолии выступила с обращением к законодательной и исполнительной властям США, призвав Конгресс и Сенат обновить важный закон. 

Ранее, зарегистрировавшись в Instagram, Анджелина анонсировала выход своей книги на тему о правах жензин. Совместный литературный труд актрисы, неправительственной организацией “Международная амнистия” и адвоката по правам человека Джеральдин Ван Бюрен получил название “Знай свои права и заявляй о них” и предназначен для молодой аудитории.



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