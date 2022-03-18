Серийное производство внедорожника Aurus Komendant начнется в конце 2022 года

Отечественный бренд Aurus озвучил сроки начала серийного выпуска нового внедорожника под названием Aurus Komendant.

Известно, что производство транспортного средства начнется в Елабуге. Вместе с тем необходимые процедуры для начала выпуска прошли еще с прошлого года, о чем свидетельствует получение ОТТС. Внедорожник Komendant построен на платформе ЕМП. Автомобиль по габаритам походит на роскошную британскую модель Bentley Bentayga.

Под капотом внедорожника установлен 4,4-литровый бензиновый двигатель с гибридной системой. Кроме того, модель имеет 9-ступенчатую автоматическую коробку передач. Мощность внедорожника составляет свыше 630 л.с.