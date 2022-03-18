 

Haval сертифицировала новый внедорожник Haval Dargo для рынка РФ

18.03.2022, 18:30, Разное
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Новый китайский внедорожник Haval Dargo поступит в продажу на российском рынке.

Пока представители марки не называют точные сроки появления у дилеров, однако уже пройден этап получения ОТТС. Вместе с тем автомобиль появится в комплектациях с передним и полным приводом. Под капотом внедорожника установлен 2-литровый тубированный агрегат на 245 л.с. мощности. Вместе с тем появится и более упрощенная версия на 192 л.с. Автомобиль приводится в движение 7-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Автомобиль получил мульти-руль, подогрев кресел, камеру заднего вида, парктроники, а также климат-контроль. Остальные особенности внедорожника Haval Dargo озвучат перед поступлением в свободную продажу.



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