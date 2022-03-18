 

«Призрак Москвы»: пилот, развернувший самолёт над Новосибирском, видел в кабине дух Евгения Примакова

18.03.2022, 18:11, Разное
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Личный пилот главы МИД Сергея Лаврова рассказал о паранормальных явлениях, происходивших в кабине его самолёта незадолго до разворота над Новосибирском, сообщает РенTВ. По его словам, приказ о развороте над Сибирью отдал явившийся ему дух экс-премьера Евгения Примакова.

Специалисты по паранормальным явлениям уже окрестили дух, развернувший самолёт, «призраком Москвы» по аналогии с легендарным «призраком Киева». Однако в отличие от своего украинского коллеги, отечественный полтергейст проявил себя на борту гражданского судна и не проявлял агрессии по отношении к живым людям. Изучением феномена уже занимаются специалисты движения «Космопоиск», редакция «Битвы экстрасенсов» и Сергей Дружко.

По свидетельствам очевидцев, дух Евгения Примакова возник перед вторым пилотом и приказал немедленно развернуть самолёт. Призрак мотивировал это тем, что он уже совершил подобное над Атлантическим океаном в 1999 году после того, как США начали вторжение в Югославию. Полтергейст заявил, что в условиях напряжённого военного конфликта на Украине подобные меры должны укрепить боевой дух российской армии и сплотить граждан.

Ведётся следствие.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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