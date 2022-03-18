Купи меня, если сможешь

Исследование «Новой газеты» и наших соучастников о наступающем дефиците: какие товары уже сложно найти, какие продукты питания уменьшились в весе и как подорожали услуги.

Будем меньше есть!

Жизнь сейчас, конечно, пошла не сахар. И это буквально — сахара в продаже не хватает катастрофически. Из опрошенных 1974 соучастников «Новой» 1130 заявили, что с полок он просто исчез. География исчезновения широкая: тут и Западная Сибирь, и Поволжье, да что там говорить — Москва.

«В Казани его нет! Все крупные сетевые магазины с пустыми полками. В республике два сахарных завода при этом». «Продают из-под полы, в интернете, по завышенным ценам». «Во всех магазинах смели сахар, у нас в городе (Орёл) нет ни одного килограмма», — пишут соучастники.

Те магазины, в которых сахар все-таки остается, продают его с ограничениями: от двух до десяти килограммов в одни руки. В Минпромторге, впрочем, заявляют, что дефицит — искусственный и виноваты в нем посредники: «У нас сахара полно. Просто организации, которые забирают его с заводов и должны поставлять в сети, фасовщики, они его переложили на склад и ждут, когда он поднимется процентов на 50 в цене», — говорит статс-секретарь ведомства Виктор Евтухов.

Парадокс, однако, в том, что, вообще-то, сахар уже подорожал: с 40 до 55, 70, а местами и 109 рублей за килограмм. Но где он на полках?

По старой традиции, заложенной еще во времена Крыма и доллара по 80, сметать с прилавков стали и гречку.

«В гипермаркете «Глобус» вариантов гречки только два: самая дешевая (и плохого качества) и самая дорогая». «В начале марта в некоторых магазинах гречка в среднем с 70 рублей поднялась до 80–90, а местами и до 110–130», — пишут соучастники. 680 из них сообщили, что крупы и макаронные изделия подорожали более чем на 30%.

В топе подорожаний также овощи, фрукты, рыба, кофе, чай, молоко и молочная продукция.

Но исчезновение товаров с полок и рост цен — слишком прямое свидетельство дефицита. А есть и скрытые. «Уменьшился объем в упаковке. Уже даже меньше, чем в уменьшенных упаковках ранее», — пишет один из соучастников. И действительно, судя по отзывам, «схуднули» упаковки кофе Rio-Rio — c 300 до 200 граммов; крупы, которые и раньше продавались в фасовке по 900 граммов вместо килограмма, стали теперь весить 800 граммов; а сливочное масло начали продавать даже в упаковках по 100 граммов. Макароны отдельных марок теперь продают в упаковках по 400 граммов вместо 500, а шоколад «Россия» стал весить 82 грамма вместо 85.

И уж совсем отчаянные отзывы: «В ватрушки перестали класть творог! Его практически в них нет». «А еще мы всегда покупали деревенскую индюшатину в одном и том же месте (в селе неподалеку). Сейчас хозяева предупредили, что дальше вообще все непонятно, потому что яйца, оказывается, были из Канады».

«Садиться на диету», вероятно, придется не только самим россиянам, но и их питомцам. Опрошенные «Новой» респонденты говорят о подорожании и исчезновении с прилавков привычных кормов.

«Корм для собак Grandorf вырос в цене на 100%, а в некоторых магазинах цена выросла на 200–400%. Корм для кошек Purina вырос в цене на 50%».

«В первый день <спецоперации> я оплатила заказ на 10 пачек корма котам, они старые, им нужен особый корм, вышло это в 13 090 рублей за 10 упаковок по 2 кг, сейчас это стоит 24 570 рублей».

«Подорожала тушенка «Красная цена» в «Пятерочке», мы ей собаку кормим. Она была сначала 20 рублей, до санкций стоила 24 рубля, а теперь — 35!» — пишут соучастники.

Не едой единой

Из непродовольственных товаров сильнее всего, по данным нашего опроса, дорожает электроника. Соучастники свидетельствуют, что ноутбуки, телефоны, да черт их побери, телевизоры взлетели в цене больше чем на треть (правда, неизвестно, касается ли это всех марок).

«Отсутствуют некоторые популярные модели мобильных телефонов (А32, А52 от Samsung), закрываются магазины, ценники перерисовывают каждый день, и все равно покупаешь дороже, чем указано на ценниках. Продавать по старым ценам (при наличии неверного ценника) отказываются — раньше снижали до ценника».

«Перед 23 февраля обустроили кухню за 50 000 рублей, сейчас еле в 100 000 уложились бы:

посудомойка была 13 000, стала 35 000;

настольная духовка была 4000, стала — 8000;

плита настольная маленькая была 2000, стала — 4000;

холодильник купили по акции за 20 000, вообще стоил 26 000, но сейчас — 55 000;

чайник был 1200, стал — 2100;

и кофемашинка капсульная была 4000, стала — 8000 рублей».

Но по-настоящему тревожит людей все-таки не это. Сразу несколько соучастников сообщили, что не могут найти в аптеках жизненно важные лекарства: варфарин (для пациентов с повышенной склонностью к тромбозам), эутирокс (для людей с заболеваниями щитовидной железы), кортеф (для людей с надпочечниковой недостаточностью), кеппру (противоэпилептический препарат), инсулин и иголки для шприц-ручек.

Те препараты, которые купить можно, стали дороже: «На максидекс (он финский) сильно повысилась цена. Был около 350 рублей, стал 530. Сульфасалазин — тоже цена взлетела до 520, был около 400. Мовалис (иностранный) тоже сильно подорожал: было рублей 800, стало 1300. Это все в демократичной по ценам аптеке».

О значительном подорожании медицинских услуг нам сказал 381 человек. Коррекция зрения, стоматология, посещение частных клиник — все это стало для наших жителей менее доступно. А одновременно минимум на 10% стали дороже средства гигиены: мыла, шампуни, прокладки. С последними, впрочем, проблема такая же, как с сахаром: местами их просто не осталось.

На этом фоне иронично (хоть и горько) выглядит повышение расходов на ЖКХ — его отметили 18,4% наших респондентов. И даже не купишь бревен и не свалишь от всего происходящего строить домик в тайге: стройматериалы подскочили в цене более чем на треть.

Иван Жилин, Дата-отдел «Новой газеты»

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