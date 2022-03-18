Неоновый и пурпурный: 10 главных цветов и оттенков в одежде весной и летом 2022

Классическая палитра все еще остается в моде и пользуется огромной популярностью. Однако в ближайшее время в гардеробе модниц будут появляться яркие цвета и оттенки.

Весну и лето нужно встретить в ярких и красочных нарядах. Такая одежда будет в моде на протяжении всего теплого сезона. Вот несколько ярких цветов, которые точно будут на пике популярности.

Неоновый

Этот цвет снова возвращается в моду. Неоновый цвет постепенно вытесняет зеленый.

Дизайнеры предлагают носить его вместе с насыщенным синим. Кроме того, отлично будет смотреться неоновый костюм вместе с лавандовой блузой.

Красный

В гардеробе каждой модницы весной или летом должен быть хотя бы один красный наряд. Такой цвет красиво гармонирует вместе с бежевым, лавандовым, белым.

Красный свитер будет хорошо смотреться с черными брюками или юбкой, которые есть в гардеробе у многих женщин.

Пурпурный

Этот цвет яркий, красочный и достаточно жизнерадостный. Пурпурный цвет вносит в образ определенную динамику и добавляет энергии. В то же время он выглядит довольно непринужденно.

Пурпурный цвет достаточно смелый. Его можно использовать как в повседневных, так и в праздничных вечерних нарядах.

Желтый

Это веселый и радостный оттенок, который источает тепло. Он притягательный, лучистый и помогает создать атмосферу праздника.

В сочетании с белым желтый цвет выглядит достаточно элегантно и просто роскошно.

Мятный

Мятный цвет отлично сочетается с фиолетовым, который является еще одним важным оттенком теплого сезона 2022 года.

Такое сочетание является достаточно ярким, но при этом несколько приглушенным. Это поможет создать стильный и довольно лаконичный образ.

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Небесно-голубой главное фото）

Этот пастельный оттенок напоминает собой цвет неба в ясный и погожий день. Небесно-голубой – легкий и нежный. Этот цвет кажется воздушным и выглядит просто очаровательно. Можно выбрать для себя костюм или же красивое платье небесно-голубого цвета. Такой наряд поможет освежить образ и придать ему яркость и притягательность.

Кофейный

Роскошный кофейный оттенок буквально обволакивает своим теплом и нежностью. Глядя на одежду этого оттенка, кажется что можно почувствовать неповторимый аромат кофе.

Бодрящий, яркий, дерзкий и нежный – здесь соединены различные оттенки. Можно выбрать для себя платье кофейного цвета, а также включить отдельные предметы цвета кофе.

Комбинировать этот оттенок можно с самыми различными тонами. В любом случае это будет выглядеть изысканно и стильно.

Белый

Чистый белый цвет выглядит просто невероятно и напоминает только что выпавший снег. Это самый лучший вариант для летнего наряда.

Белый хорошо сочетается с другими цветами, а также аппликацией, вышивкой и многими другими декоративными элементами. Белое платье можно надеть не только на торжественное мероприятие, но и хорошо вписывается в повседневные образы, особенно если дополнить такую одежду аксессуарами контрастных тонов.

Базилик

Листья базилика могут быть как фиолетовыми, так и зелеными. В Индии это растение считается священным. В доме ему выделяют особое место, а по утрам проводят специальный ритуал.

Идеальный весенний цвет базилик помогают добавить образу особую свежесть и притягательность. С таким тоном хорошо сочетается розовый оттенок. Платье цвета базилик будет хорошо смотреться в однотонном варианте.

Темно-серый

Этот оттенок смотрится красиво и изысканно. Темно-серый цвет отлично подходит для делового стиля, помогает добавить уверенности и добавит расположение окружающих.

Этот оттенок отлично смотрится в дениме. С темно-серым цветом можно комбинировать и любые другие серые оттенки. Это выглядит красиво, актуально и стильно.