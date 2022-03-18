 

Си Цзиньпин: Конфликт на Украине не выгоден никому

18.03.2022, 17:40, Новости дня
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Вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», – приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера, передает ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».

Ранее глава Белого дома Джо Байден начал телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе нее он попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон требует от Пекина отказаться от поддержки России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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