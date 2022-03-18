Банк РФ пообещал не допустить закручивания инфляционной спирали

Центробанк не допустит закручивания инфляционной спирали в стране, сообщила Глава регулятора Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров Банка России.

«Какое-то время инфляция будет оставаться повышенной, но раскручивания инфляционной спирали мы не допустим», – передает ее слова РИА «Новости».

Набиуллина добавила, что конкретные цифры прогноза по инфляции назвать сейчас сложно. «Инфляция в этом году и, скорее, в следующем году будет выше прежних оценок», – сказала она.

Ранее Набиуллина заявила, что банки в РФ работают без сбоев, ситуация стабильна.