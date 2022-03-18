Си Цзиньпин: Конфликт на Украине не выгоден никому

Вооруженное противостояние и конфликт на Украине не выгодны ни одному человеку, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

«Столкновения и противостояние не выгодны ни одному человеку. Мир и безопасность — самое ценное достояние международного сообщества», – приводит Центральное телевидение Китая слова китайского лидера, передает ТАСС.

По словам Си Цзиньпина, межгосударственные отношения «не должны перерастать в ситуацию, когда стороны начинают применять друг против друга оружие».

Ранее глава Белого дома Джо Байден начал телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе нее он попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон требует от Пекина отказаться от поддержки России.