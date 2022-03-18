Си Цзиньпин призвал Байдена вместе нести ответственность за мир во всем мире

Соединенные Штаты и КНР должны вместе нести ответственность за поддержание мира и стабильности по всей планете, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом.

«Китай и США – постоянные члены Совета Безопасности ООН, две ведущие экономики мира. <…> Нам нужно неукоснительно нести свою международную ответственность, прилагать усилия для обеспечения мира и спокойствия на всей планете», – цитирует Си Цзиньпина ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Напомним, в пятницу прошли переговоры главы Белого дома Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. В администрации США заявляли, что Байден попросит главу КНР повлиять на президента РФ Владимира Путина, чтобы тот завершил спецоперацию на Украине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Вашингтон требует от Пекина отказаться от поддержки России.