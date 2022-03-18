 

ВОЗ считает, что пандемия COVID-19 еще не закончилась

18.03.2022, 17:12, Разное
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В пятницу, 18 марта, представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что до конца пандемии  COVID-19 еще далеко. Она сослалась на свежую еженедельную статистику, которая утверждает о росте случаев заболевания. «Мы определенно находимся в эпицентре пандемии», — добавила Харрис.

Ранее агентство здравоохранения ООН заявило, что острая фаза пандемии может закончиться уже в этом году. Исход будет зависеть в том числе и от того, насколько быстро мы достигнем цели по вакцинации 70% населения в каждой стране. 

Ранее ВОЗ сообщала, что после более чем месячного спада на прошлой неделе во всем мире стало расти число случаев заболевания COVID-19. В этот момент в Азии и китайской провинции Цзилинь были введены ограничения, чтобы сдержать вспышку коронавируса.

ВОЗ заявила, что увеличение числа заболевших было вызвано сочетанием факторов, в том числе высококонтагиозного варианта Omicron, подварианта ковида BA.2, а также отмены ряда антиковидных мер в различных странах.



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