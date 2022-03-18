 

Супруга принца Чарльза Камилла заменит Меган Маркл на важном посту

18.03.2022, 17:10, Разное
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У герцогини Корнуольской появилась новая королевская обязанность – теперь она будет патронировать Национальный театр. Об этом сегодня сообщила пресс-служба дворца. Ранее эту должность занимала Меган Маркл, но после того как герцогиня и герцог Сассекские отказались от королевских привилегий в 2020 году и покинули страну, почетный пост какое-то время пустовал. Теперь решением 95-летней королевы Елизаветы II покровительствовать Национальному театру от лица монархов будет Камилла. 

Для меня большая честь приветствовать герцогиню Корнуольскую в качестве королевской покровительницы Национального театра. Герцогиня разделяет наше убеждение в том, что театр обогащает нашу жизнь и что искусство должно быть доступно каждому. Герцогиня оказала большую поддержку нам во время пандемии, и я с нетерпением жду возможности поработать с Ее Королевским Высочеством, – заявил исполнительный директор Национального театра Руфус Норрис.

Он также поблагодарил Елизавету II за многолетнюю поддержку Национального театра.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла 

Напомним, что в начале февраля Садрингемский дворец опубликовал официальное заявление Ее Величества, которое положит конец неопределенному статусу герцогини Камиллы, после свадьбы с принцем Чарльзом так и не получившей титул принцессы. Елизавета II заявила, что “искренне желает”, чтобы ее невестка была полностью признана, когда Чарльз станет ее преемником.



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