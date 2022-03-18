Максим Матвеев рассказал, какие фильмы смотрит со старшим сыном

Звезда популярного сериала “Триггер”, второй сезона которого сейчас выходит в эфире, Максим Матвеев стал гостем прямого эфира онлайн-шоу и ответил на вопросы интернет-пользователей. Актер рассказал о своем увлечении – несколько лет он мастерит детские игрушки, поведал о своем персонаже в сериале, а также о том, чему его учат собственные дети. Напомним, что Максим с 2010 года женат на актрисе Елизавете Боярской и воспитывает двоих сыновей – 9-летнего Андрея и трехлетнего Григория.

О том, как Максим начал мастерить вещи своими руками

Все родом из детства. Я думаю, оттуда и возникло это увлечение. Мой дед был рукастым человеком, а игрушек не было. Тогда только открылся поток зарубежных фильмов, “железный занавес” пошел вверх и, конечно, хотелось бластеров, шпаг, машинок — дед мне все это делал. У меня была прекрасная возможность наблюдать за дедушкой, и поскольку я сильно зеркалю то, что вижу, увлечение передалось. Во время первой изоляции появилась потребность снять напряжение, погрузиться в физическую работу. В итоге она трансформировалась в то, что буквально за неделю у меня появилась своя мастерская. Я втянулся и захотел передать детям то впечатление, которое я испытывал, глядя на своего деда.

О своем персонаже в сериале “Триггер”

Мой персонаж из очень любопытной сферы. Он психолог, который своим методом избрал провокативную психологию, то есть жесткий, шоковый метод. Персонаж погружает своих клиентов в очень серьёзное стрессовое состояние и позиционирует себя специалистом, избавляющим от проблем за один-два сеанса. Конечно, в реальности это маловероятно. Работа должна быть проведена более серьезная. Я поражаюсь автору идеи Александре Ремезовой, которая убедила продюсеров и партнеров в том, что “Триггер” будет интересным сериалом, так как изначально никто в это не верил. Но вдруг эта история оказалась напряженным детективом с серьёзным ритмом, который не отпускает зрителя — и это радостно.

Максим Матвеев

О том, смотрят ли дети фильмы с участием родителей

Я бы не сказал, что смотрят. Андрей, будучи маленьким, увидел по телевизору фильм “Уикенд” Станислава Говорухина. В нем моего персонажа запирают в лифте и он истошно кричит. Андрей как увидел, не мог понять, почему папа орет. Он был шокирован. Это непросто. Сейчас старший уже понимает, что съемки — часть нашей жизни, – рассказал Максим в шоу “ОК на связи”.

Кроме того, Матвеев рассказал, что иногда смотрит фильмы и сериалы вместе со старшим сыном. Последнее, что посмотрели отец и девятилетний мальчик вместе был сериал “Игра в кальмара”. Максим также дал свое определение понятия “хороший отец”. По его мнению, для того, чтобы быть достойным родителем достаточно находить время для своих детей. А дети в свою очередь, по признанию Матвеева, учат его вырабатывать такие важные качества как “терпение, эмпатия, непосредственность и бескорыстность в проявлении чувств”.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев с сыном Андреем