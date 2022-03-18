 

Samsung Galaxy Book2 Pro заметили в продаже

18.03.2022, 17:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С сегодняшнего дня поступил в продажу ноутбук Samsung Galaxy Galaxy Book2 Pro.

Известно, что премьера устройства состоялась пару недель назад, однако производитель посчитал возможным начать продажи уже сейчас. Ранее эксперты уделили внимание видеочипу Intel Arc, который используется в данной модели. Вместе с тем ранее уже появлялись предложения о продаже ноутбука в одном из магазинов, где ноутбук продавали от 1350 долларов.

Модель поступит на рынок с дисплеями от 13,3 до 15,6 дюйма. За производительность модели ноутбука отвечают процессоры Intel Core i5 и Core i7 в разных комплектациях. Размер оперативной памяти достигает 16 гигабайт. В максимальном исполнении ноутбук имеет 1 терабайт встроенной памяти. Емкость батареи портативного девайса равна 63 Втч.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.10 / Регулярные занятия спортом снижают риск госпитализации при COVID-19

17.03 / Мнение: Мы – частный бизнес, мы стараемся издавать нужную литературу.

11.03 / Мнение: Баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе 2021-2025

29.01 / Ученые рассказали о косвенном доказательстве существования темной материи

18.01 / Ученые рассказали о распознавании лгущего человека по частой привычке при разговоре

20.09 / В Москве могут почтить память Михаила Борисова специальной табличкой

11.08 / В Европе назвали “безрассудством” регистрацию вакцины от COVID-19 в России

11.01 / Собянин рассказал об инициативах участников платформы “Город идей” за 2021 год

03.08 / LTE построят на российском оборудовании

07.09 / “Деревенская девушка” и другие модные тенденции, популярные в TikTok и Instagram

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика