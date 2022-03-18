Samsung Galaxy Book2 Pro заметили в продаже

С сегодняшнего дня поступил в продажу ноутбук Samsung Galaxy Galaxy Book2 Pro.

Известно, что премьера устройства состоялась пару недель назад, однако производитель посчитал возможным начать продажи уже сейчас. Ранее эксперты уделили внимание видеочипу Intel Arc, который используется в данной модели. Вместе с тем ранее уже появлялись предложения о продаже ноутбука в одном из магазинов, где ноутбук продавали от 1350 долларов.

Модель поступит на рынок с дисплеями от 13,3 до 15,6 дюйма. За производительность модели ноутбука отвечают процессоры Intel Core i5 и Core i7 в разных комплектациях. Размер оперативной памяти достигает 16 гигабайт. В максимальном исполнении ноутбук имеет 1 терабайт встроенной памяти. Емкость батареи портативного девайса равна 63 Втч.