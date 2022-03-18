Пришли в себя – Личное мнение

Помните, как пару недель назад я рассказала, что заплатила за оборудование кучу денег, а отгрузки остановили?

Оплаченную сумму предложили забрать, если хочется, или ждать, пока не будут новые цены.



Фото: Соцсети

Я прошерстила тогда новые цены у других. Очень быстро все продавцы заложили курс в 200, и покупать оборудование стало бессмысленно.

Чем всё закончилось рассказать? Вчера позвонили и сегодня доставили всё, что я заказала. По старым, что примечательно, ценам — по задранным я бы покупать не стала.

Нет, это случилось не потому, что я — это я. Заказ был оформлен на специалиста по стройке, он закупает и делает, а я работаю уже с ним.

Думаю, дело тут совершенно иное — задрав цены до неадекватных значений, продавцы поняли, что никто у них ничего покупать так не будет.

Паника на валютном рынке, как я и предсказывала, заканчивается. Рубль хоть пока и колеблется, но есть тенденция к росту. Про 90 я пока не заикаюсь, хотя именно эту цифру жду для себя, но и нынешние 100 — это не панические 150 и не 200.

Повторю, что я не осуждаю поставщиков/продавцов. Я им сочувствую, понимаю их, но, ребята, паника ещё никогда никому не помогала.

Санкции — дело серьёзное, никто не спорит. Но зачем усугублять ситуацию своими неадекватными действиями?

В попытке задрать цены, приостановить работу, вы гробите свой бизнес сами — лишаетесь клиентов, хотя вполне могли бы спокойно работать и дальше.

За своего поставщика я рада — вовремя одумались, включили голову. Надеюсь, что и другие придут в себя.

Что думаете? Есть шанс? Или уже тоже видите, как бизнес возвращается в рабочий режим?

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