В Украине погиб командир полка ВДВ

…и четверо его подчиненных.

Государственная телерадиокомпания «Кострома» сообщила о гибели на территории Украины командира костромского полка ВДВ полковника Сергея Сухарева и еще четырех военных.

Фото: ГТРК «Кострома»

По информации телерадиокомпании, погибли старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев и капитан Алексей Никитин.

«Погиб, выполняя служебный долг, капитан Алексей Никитин — костромич служил в одной из воинских частей Анапы», — говорится на сайте ГТРК «Кострома».

Телерадиокомпания передает, что губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Би-би-си» отмечает, что 331-й гвардейский парашютно-десантный полк, которым командовал полковник Сухарев, принимал участие в обеих чеченских кампаниях, а также в пятидневной войне в Южной Осетии в 2008 году.

Накануне администрация Ненецкого автономного округа сообщила, что в боях в Украине погиб сын вице-губернатора Александра Дудорова Георгий, который был замполитом разведывательной роты 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии.

2 марта Минобороны РФ в последний и единственный раз отчиталось о погибших в Украине российских военнослужащих. По данным ведомства, РФ в ходе боев в Украине потеряла 498 солдат, 1597 были ранены. С тех пор личные данные погибших земляков раскрывали только главы некоторых регионов.

Известно, что в ходе российской кампании погибли четыре военных из Омской области, по одному из Удмуртии, Саратовской, Новгородской, Архангельской и Рязанской областей. О погибших в Украине земляках отчитывались также власти Калмыкии, Чечни и других регионов. В Санкт-Петербурге 13 марта прошли похороны солдата, погибшего в ходе боевых действий в Украине.

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