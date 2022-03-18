Близнецы читают мысли на расстоянии: в каких сферах жизни больше всего развита интуиция у каждого женского знака зодиака

Разные знаки зодиака имеют разную чувствительность к высоким вибрациям, это давно подтвержденный факт. Одних преследует сильное чувство предстоящего события, которое сбывается в кратчайшие сроки, других судьба ставит перед уже свершившимся фактом. Астрологи при разборе натальных карт всегда указывают этот момент, поэтому не удивляйтесь, если своей сильной интуиции вы найдете здесь подтверждение. Итак, вот в какой мере развито предчувствие у разных знаков зодиака.

Овен

Они имеют одну из самых сильных степеней предчувствия. Иногда чувства настолько сильны, что передаются и другим людям, находящимся рядом с Овнами. Причем, этот знак зодиака способен предвидеть не только события, связанные непосредственно с ними самими, но и с людьми из ближайшего окружения. Поэтому, если вы дружите с Овнами – знайте, в их энергетическом поле вы в безопасности.

Телец

Главной целью Тельцов в этом мире является помощь другим. Они способны полностью посвятить себя чужим проблемам в ущерб собственным интересам. Тельцы готовы отдавать свою любовь и заботу людям, которые готовы отдавать что-либо взамен. Только в этом случае эмоциональные связи обостряются и приносят взаимную выгоду. И если человеку, к которому Телец относится с большой любовью и уважением, подвергается нападкам других, Телец это чувствует и старается защитить друга от разрушительных последствий. Этому способствует и сильно развитая интуиция, поэтому всегда прислушивайтесь к мнению этого знака зодиака.

Близнецы

Мир Близнецов – это бесконечные приключения, именно поэтому их тонкая натура снабжена способностью тонко чувствовать мир. Правда, интерес к определенным вещам у Близнецов пропадает сразу же, как только тайное становится явным и появляется больше конкретной информации о предмете. Тем не менее, если Близнецы заинтересованы в событии или человеке, они способны читать мысли, которые приведут их к желаемому, даже на расстоянии.

Рак

Рожденные в этом знаке очень интуитивны и способны буквально нутром чувствовать малейшие изменения энергии. Правда, Раки иногда не воспринимают предчувствия как должное и быстро отвлекаются от этой темы, не прислушиваясь к себе. Между тем, более внимательное отношение к шестому чувству может спасти от проблем не только самих Раков, но и их ближайшее окружение.

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Лев

Лев – самый открытый, непосредственный и экстравертный знак зодиака из всех возможных. Они обладают особой способностью чувствовать божественную силу и энергию других. Не случайно Львов считают посланниками небес.

Дева

Звезды наделили этот знак зодиака особым талантом чувствовать, когда вокруг них начинают сгущаться тучи или вокруг происходит какой-то негатив. Если вы Дева, то наверняка подтвердите, что в вашей жизни не раз случались ситуации, когда катастрофа случалась именно в тот момент, когда вами овладевало беспокойство. Если присмотреться, то под этим знаком пожалуется много врачей и ветеринаров, потому что только Девы способны увидеть проблемы, когда они еще не окончательно проявились.

Весы

Весы с самого детства отличаются уравновешенностью и спокойным характером. Их спокойствие миротворно влияет и на окружающих. Весы тесно связаны с природой и окружающим миром, поэтому очень тонко чувствуют малейшие изменения. Правда, Весов очень быстро утомляет чужая энергия, поэтому им жизненно необходимо регулярно оставаться в одиночестве, уединившись на лоне природы.

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Скорпион

Иногда про Скорпиона говорят, что в него вшит детектор лжи, настолько тонко он чувствует любую ложь, которую ему говорят в лицо. Поэтому иметь перед Скорпионом секреты, это все равно, что проходить рентген – вы думаете, что отлично справились, но Скорпион уже все увидел, сделал выводы и скорректировал ваше с ним общение. Всегда помните: от Скорпиона невозможно ничего скрыть.

Стрелец

Стрелец – огненный знак, который всегда выступит на стороне добра и справедливости любыми доступными ему путями. Его покровитель – Юпитер, поэтому Стрелец никогда не бросается в омут с головой, а продумывает стратегию со свойственной ему мудростью. Стрелец верит в то, что человек учится чему-то всю жизнь, успешно применяя полученные знания в повседневной жизни. Стрельцам на высшем уровне доступны знания, которые находятся в энергетической зоне, те, которые недоступны остальным знакам зодиака. Поэтому если в вашем окружении есть Стрелец – держитесь за него, он вас в беде не бросит.

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Козерог

Козероги – дети Сатурна, у них много внутренней силы и интуиции, которая бережет их от негативных событий. Козерог, правда, иногда может показаться эгоистичным, потому что активно настаивает на своей позиции, обладая знанием через интуицию, о котором больше не знает никто. Но бояться Козерога не стоит. Он никогда не причинит зла людям, которые не идут на него с негативом. А вот задумавшим зло стоит поберечься.

Водолей

Вокруг каждого живого и неживого существа возникает своеобразная вибрация божественной энергии, которую китайцы называют ци – энергия жизни. Каждое действие, которое мы совершаем в своей жизни, зависит от этих энергий и может быть преобразовано в зависимости от обстоятельств. Водолеи по самой своей природе могут предсказать все события, учитывая сопутствующие сиюминутные изменения, которые влияют на целое. Водолей всегда делится своим видением ситуации с окружающими, чтобы принять коллективное решение, которое пойдет во благо всем собравшимся.

Рыбы

Если мы говорим о Рыбах, то они – настоящие экстрасенсы. Рыбы с детства наделены фантастической способностью чувствовать духовную активность, мечтать и исполнять свои мечты через единение с энергетическим полем Земли. Они могут то, чего не дано другим – видеть будущее в глобальных его проявлениях. Кроме того, Рыбы, пожалуй, единственные из знаков зодиака, которые беззаветно верят в существование ангелов, духов и иных сверхъестественных существ, из-за чего довольно часто подвергаются осмеянию, если берут на себя смелость рассуждать на эти темы вслух. Но шутить с Рыбами не стоит, иначе они просто вычеркнут вас из своего поля зрения и никогда не предупредят вас об опасности, которую видят.