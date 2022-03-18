 

Скандалы: «Шарапова-Индия»

18.03.2022, 16:36, Разное
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Российскую теннисистку в Дели Индии обвинили в мошенничестве

Индийские СМИ сообщают, что против экс-теннисистки Марии Шараповой и семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера местной полицией начато расследование по делу о мошенничестве. Имена известных спортсменов использовались для продвижения строительства жилого комплекса в городе Гуруграм, но жильцы уже почти десят лет не могут обрести свои квартиры. «МК-Спорт» рассказывает подробности.

Несколько лет назад компания-застройщик с длинным названием M/S Realtech Development and Infrastructure Pvt Ltd анонсировала строительство крупного жилищного комплекса в городе Гуруграм (старое название Гургаон), втором по величине населенном пункте штата Харьяна. В рекламной кампании якобы участвовали мировые знаменитости, в частности, российская экс-теннисистка Мария Шарапова и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, который после трагедии на горнолыжном курорте в декабре 2013 года не может самостоятельно передвигаться и общаться с окружающими.

Тем не менее имя великого гонщика числилось в названии одного из объектов крупномасшатбного строительного проекта — «Башня Михаэля Шумахера». Еще одним объектом был целый комплекс под названием «Шарапова-Индия». Ожидалось, что комплекс будет построен и сдан еще в 2016 году, однако жители, вложившие деньги на этапе строительства, так и не получили свои квартиры.

Об этом стало известно на днях, когда жительница мини-фермы Чаттарпур в Дели по имени Шафали Агарвал подала в местную полицию жалобу, и было начато расследования дела о мошенничестве и преступном сговоре, в котором упоминаются Мария Шарапова, Михаэль Шумахер и еще 11 человек, пишет The Indian Express. Местные СМИ получили копию этой жалобы, в которой госпожа Агарвал сообщает, что вместе с мужем они заплатили 8 млн рупий за обещанное жилье, но так и не получили ничего.

Проект рекламировался от имени Шараповой и Шумахера, которые «потворствовали в мошеннической деятельности компании». «Нам сказали, что будет открыта теннисная академия и спортивный магазин международного уровня. В брошюре упоминалось что звезда тенниса продвигает проект, но за последние семь лет он так и не заработал», — говорится в жалобе, опубликованной местными СМИ.

Мало того, заявительница утверждает, что Шарапова даже посещала это место, обедала с покупателями, обещая им открытие теннисной академии и спортивного магазина. «Она давала ложные обещания, устраивала званые обеды с покупателями, и все это делалось для проекта, который так и не был реализован», — говорится в жалобе.

Расследование продолжается, а семья Шумахера и Мария Шарапова пока не давали никаких комментариев по этому делу.



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