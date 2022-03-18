Скандалы: «Это роза за коммунизм»

Как Бритни Спирс выступила с критикой НАТО и поддержала Россию

Вчера Бритни Спирс стала жертвой западной «свободы слова». Девушка выступила с критикой НАТО и поддержкой России, взамен администрация социальной сети Instagram удалила ее профиль. В геолокации профиля указано «Ленинград, СССР». «Эта роза за коммунизм. Я считаю, что западные СМИ освещают украинский кризис с единственной целью — спровоцировать войну. Но… на *** войну! Я верю в мир и свободу. Свободу от западной гегемонии и капиталистических олигархов, контролирующих наши СМИ.

Вчера я была в спа-центре и подумала: «Знаете, что? К черту империализм! Почему бомбардировке Йемена не было уделено такого же внимания?» Хм! Я имею в виду, что Украина бомбила свой Донбасс с апреля 2014 года, и никто ничего не сказал. На *** НАТО!» — написала девушка.

И если в России по понятным причинам поступок девушки восприняли на ура, то западные поклонники уверены: Бритни взяла паузу от социальных сетей, чтобы немного отдохнуть и насладиться жизнью. Журналисты CNN пишут, что она использовала аккаунт, чтобы рассказать о своих сломанных семейных отношениях и о том, как с ней обращались во время опекунства. В сентябре она уже уходила из Instagram, но на неделю. Это происходило перед помолвкой с Сэмом Асгари. Правда, тогда девушка оставила небольшую запись в Twitter: «Не переживайте, беру небольшую паузу от соцсетей, чтобы отпраздновать помолвку». Сейчас и в остальных аккаунтах артистки в социальных сетях тишина.

Стоит отметить, что найти какие-то упоминания об этом посте в зарубежных СМИ Daily Storm не удалось. Но иностранные пользователи Twitter все-таки заметили неладное.

Официально Instagram не подтвердил удаление страницы.

Другое дело — речь Арнольда Шварценеггера. Он завел свой Telegram-канал и записал видеообращение с русским субтитрами.

Изначально актер запостил видео со своими питомцами, а позже — текст на русском. На данный момент канал набрал около 17 тысяч подписчиков. Он начал ролик с того, что рассказал про своего русского героя — тяжелоатлета Юрия Власова. Арнольд видел, как тот впервые в истории поднял над головой вес выше 200 килограммов. 14-летний Шварценеггер смог попасть за кулисы, этот день вдохновил актера, он повесил фото Власова на стене. Его отец, воевавший против СССР, потребовал снять портрет, но Арнольд отказался. С годами любовь Арни к России лишь усилилась.

Из-за любви к русским он и решил обратиться к народу. Он отметил, что президент Украины — еврей, а значит, в «денацификации» нет смысла. И, как полагает настоящему американцу, во всем происходящем обвинил российские власти.

Пламенная речь героя молодежи 90-х разлетелась по всем западным ресурсам. Правда, отклик нашла не у всех.

«Почему вы не сняли такое доброе видео, когда тысячи людей были убиты вашим лицемерным правительством (правительством США. — Примеч. Daily Storm) на Ближнем Востоке? Вы, ребята, гордо убивали детей, женщин и невинных граждан Ирака, Афганистана. Интересно, где вы были тогда, ребята?» — спрашивает пользователь Twitter.

Стоит отметить, что Facebook уже прибегал к принудительной блокировке аккаунтов своих граждан. Так, летом администрация соцсети временно удалила Instagram-аккаунт американки, сын которой был солдатом и погиб в Афганистане. Блокировка произошла после ее нападок на президента США Джо Байдена. А именно, она назвала Байдена куском дерьма.

В феврале 2021 года французская сеть парфюмерно-косметических магазинов Sephora в США лишила визажистку работы из-за ее политических взглядов. 29-летнюю Аманду Энсинг обвинили в пропаганде ненависти и распространении теорий заговора, после того как в своем Instagram-аккаунте она опубликовала ролик в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа. «Размещенный контент не соответствует ценностям нашей компании в отношении инклюзивности», — отмечено в качестве причины блокировки.

Евгений Василенко