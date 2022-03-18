 

Путин в выступлении в «Лужниках» процитировал Священное Писание

18.03.2022, 16:15, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте-митинге по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией, говоря о Донбассе, процитировал священное писание.

«Мне приходят в голову слова из Священного Писания: нет больше любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул важность избавления мирных людей от геноцида и от страдания. 

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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