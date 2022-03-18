Путин: Цель военной операции РФ – избавить Донбасс от геноцида

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на концерте-митинге в «Лужниках» по случаю годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией заявил, что цель российской военной операции на Украине – избавиться от совершенного против Донбасса геноцида.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида и является основной, главной причиной, побудительным мотивом и целью военной операции, которую мы начали в Донбассе и на Украине. Именно в этом цель», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства добавил, что против Донбасса Киевом были организованы карательный военные операции.

Ранее Путин на праздничном концерте-митинге заявил, что жители полуострова хотели жить на своей земле, со своей исторической родиной, с Россией.

Напомним, что на большой спортивной арене «Лужники» начался концерт-митинг, посвященный дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На концерте выступят Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Любэ» и другие звезды.