Путин отметил героизм российских военных

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Лужниках отметил героизм российских военнослужащих, участвующих в специальной операции на Украине.

Глава государства подчеркнул, что военные Вооруженных Сил РФ прикрывают друг друга, он заявил, что «такого единения у нас не было давно», передает РИА «Новости».

«Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то, как родного брата, прикрывают своим телом от пули на поле боя», – приводит слова президента ТАСС.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.