Мнение: Помощник президента осталась в Израиле

Не осуждаю тех, кто покинул Россию. Каждый имеет право жить там, где хочет и может себе позволить жить.

Не приемлю только тех, кто покинув Россию, начал изображать из себя суперменов, готовых положить жизнь на алтарь борьбы за светлое будущее России, начал поучать как жить и что делать тем, кто остался в России. Нет, ребята, если хотите бороться за светлое будущее России, возвращайтесь и боритесь здесь.

Повторюсь, тех, кто тихо уехал и помалкивает, или решил не возвращаться, застав спецоперацию за пределами России, не осуждаю. Нет у меня никакого права на это.

Вот, к примеру, помощник президента Татарстана Наталия Фишман вместе с мужем, известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым начало спецоперации России на Украине застала в Израиле. И, похоже, решила не возвращаться. И это ее право. Это ее выбор.

К чести Наталии, она перестала что-либо публиковать Instagram, хотя в прежней жизни была очень активным пользователем этой социальной сети. Кроме того, в своих соцсетях девушка сменила фото профиля. Вместо своей фотографии она поставила черный квадрат. А из описания ее профиля исчезла ее должность.

Фотография Фишман и Бекмамбетова отсюда

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