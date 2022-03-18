 

Росздравнадзор объяснил, почему из аптек пропал L-тироксин и когда он вновь поступит в продажу

18.03.2022, 15:45, Разное
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Руководитель ведомства Алла Самойлова после совещания с дистрибьюторами и производителями фармпрепаратов, сообщила, что сегодня в РФ не наблюдается проблем с поставками и производством лекарственных препаратов. При этом она подчеркнула, что, действительно, некоторые лекарства пропали из аптек. Но в то же время эти препараты в достаточном количестве есть у дистрибьюторов и производителей и в ближайшее время они поступят в аптечные сети. 

Также чиновница объяснила повышенный спрос на лекарства для терапии болезней щитовидной железы, в частности на L-тироксин. Оказалось, что пациенты, принимающие этот препарат, решили запастись им впрок — в марте продажи L-тироксина выросли в 10 раз. Алла Самойлова подчеркнула, что проблем с запасами данного лекарства нет, и в ближайшее время оно появится в аптеках в полном объеме. 

Ранее в Министерстве промышленности и торговли сообщили, что лекарств из перечня необходимых и жизненно важных (ЖНВЛП) и сырья для их производства хватит на срок до года, а запас международных непатентованных наименований превышает 25% от продаж за прошлый год.



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