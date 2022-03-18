 

Глаз не оторвать: Натали Портман в алом наряде на премьере сериала в Лос-Анджелесе

18.03.2022, 15:41, Разное
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Голливудская звезда Натали Портман – нечастый гость на красных ковровых дорожках. Сейчас актриса больше времени уделяет мужу Бенжамену Мильпье и дочке, а вот поклонников своих вниманием не балует. Она почти три года не появлялась на больших экранах, но в июле этого года в США должен выйти в прокат супергеройский блокбастер “Тор: Любовь и гром”, в котором Натали сыграла одну из главных ролей. 

Возможно, поэтому она начала напоминать о себе и появилась на специальном показе сериала-дорамы “Пачинко” (Pachinko), основанного на одноименной серии книг Мин Джин Ли. В Музей киноакадемии в Лос-Анджелесе Натали Портман прибыла в total-look Dior алого цвета: на актрисе было облегающее мини-платье, накинутый на плечи пиджак прямого кроя и атласные туфли на высоком каблуке. При этом нейтральный макияж “гасил” кричащий цвет остального образа, а каштановые волосы были убраны в пучок, открывая ее длинную шею. Образ дополнили золотые круглые серьги и серная стеганая сумочка на цепочке.

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В центре сюжета — четыре поколения одной корейской семьи, которые прокладывают свой путь из Кореи в Японию, а затем в Америку. Рассказ берет свое начало в 1930-е годы и до настоящего времени. Главная героиня, юная Ким Сун Джа, родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. У нее завязывается роман с парнем по имени Ко Хан Су. Но когда она узнает, что беременна, то обнаруживает, что отец ее ребенка женат. От позора ее спасает местный священник, взяв ее в жены. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь… Герои проходят через все тяготы XX века, стараясь не растерять честь и достоинство и сохранить любовь.

Сериал выйдет на Apple TV+ 25 марта.



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