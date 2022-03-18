Audi представила концептуальный электрический универсал A6 Avant e-tron

Немецкая компания Audi продемонстрировала концептуальную версию электрического универсала под названием Audi A6 Avant e-tron.

Автомобиль по внешнему виду практически идентичен дизайну седана, однако не обошлось и без индивидуальных особенностей. Вместе с тем новая модель имеет камеры вместо боковых зеркал, а также ряд других продвинутых опций. Известно, что концепту присвоили матричную оптику, а также светодиодные фонари.

Автомобиль построен на платформе PPE, которая применяется для электрокаров. Вместе с тем встроенные батареи позволяют добиться запаса хода на электрической тяге до 700 километров. В продажу электрический универсал выйдет в версиях с задним или полным приводом.