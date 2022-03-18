Отхватить тампон – Личное мнение

Зашла в магазин — прокладки, тампоны лежат на полках. Полки порядком осиротевшие, но всё-таки средства гигиены в наличии.

По данным ТАСС, Минпромторг не ожидает дефицита подгузников и женских прокладок в России. Запас есть на складах — на пару месяцев точно.

Но разве это остановит тех, кто скупил гречку и теперь скупает тампоны?

Бабы, войдите в ум!

На то, как вы сметаете с полок тампоны, а потом друг перед другом бахвалитесь в чатиках, сколько этого, безусловно, ценного товара вам удалось сегодня урвать, смотреть без слёз невозможно.

https://t.me/lenamiro/11143

Разве об этом вообще говорят? Вы радуетесь закупкой тампонов на период до самого климакса. А потом некоторые ещё и делятся рассказами, где, почём и сколько пачек прокладок удалось скупить.

Это — просто какая-то несусветная глупость. Вы что, реально думаете, что можете остаться без средств гигиены?

Чего боитесь-то? Пачек ваты в бинтах в трусах? Так спросите себя: вы реально этого опасаетесь или это просто паника-паника?

Запаслись тампонами впрок? Что вами двигало? Сколько отхватили? И давайте тут по-честному: без парада «белых пальто».

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