 

Отхватить тампон – Личное мнение

18.03.2022, 15:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Зашла в магазин — прокладки, тампоны лежат на полках. Полки порядком осиротевшие, но всё-таки средства гигиены в наличии.

По данным ТАСС, Минпромторг не ожидает дефицита подгузников и женских прокладок в России. Запас есть на складах — на пару месяцев точно.

Но разве это остановит тех, кто скупил гречку и теперь скупает тампоны?

Бабы, войдите в ум!

На то, как вы сметаете с полок тампоны, а потом друг перед другом бахвалитесь в чатиках, сколько этого, безусловно, ценного товара вам удалось сегодня урвать, смотреть без слёз невозможно.

https://t.me/lenamiro/11143

Разве об этом вообще говорят? Вы радуетесь закупкой тампонов на период до самого климакса. А потом некоторые ещё и делятся рассказами, где, почём и сколько пачек прокладок удалось скупить.

Это — просто какая-то несусветная глупость. Вы что, реально думаете, что можете остаться без средств гигиены?

Чего боитесь-то? Пачек ваты в бинтах в трусах? Так спросите себя: вы реально этого опасаетесь или это просто паника-паника?

Запаслись тампонами впрок? Что вами двигало? Сколько отхватили? И давайте тут по-честному: без парада «белых пальто».

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / МИД России начал проработку поручений после встречи Путина и Байдена

19.11 / Мнение: Российско-китайский патруль

31.12 / Мнение: О шокирующих доходах антиваксеров

16.11 / Почему турки запрещают искать ковчег на горе Арарат?

18.09 / Врач Агапкин связал отечность с развитием сердечной недостаточности

30.10 / Лекарства с фавипиравиром получили постоянную регистрацию в России

05.07 / “Уходим на каникулы”: Марина Ким не скрывает третьей беременности

18.09 / Ученые обнаружили на поверхности Венеры следы древней вулканической активности

28.07 / Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева с днем рождения и годовщиной свадьбы

20.10 / Российский эксперт рассказал о методе взлома камеры смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика