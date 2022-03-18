«Счастливые щечки» и подтяжка бровей: пять утренних упражнений для упругой и красивой кожи лица

Йога для лица является особой техникой, которая включает в себя массаж, направленный на мышцы лица, шеи и плеч. Эта техника специально разработана для смягчения и расслабления напряженных мышц, чтобы кожа лица стала более упругой, а также чтобы замедлить процесс старения.

Согласно проведенным исследованиям, йога является эффективной естественной альтернативой различным подтяжкам и пластической операции. Это позволит улучшить внешний вид за счет укрепления мышц лица. Вот некоторые упражнения, которые стоит выполнять каждое утро, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее.

Прежде чем приступить к выполнению йоги, нужно тщательно вымыть руки и лицо.

Подтяжка щек

Как и занятия спортом в целом, йогу для лица нужно обязательно начинать с разогрева. Одно из упражнений, которое может стать хорошей разминкой, является подтяжка щек.

Для выполнения упражнения нужно открыть рот так, чтобы визуально получилась буква “О”. Указательный палец поместить на мышцы щек, которые находятся немного ниже уровня глаз.

Улыбнуться с открытым ртом. Это позволит немного приподнять мышцы щек и сделать овал лица более приподнятым. Оба эти движения нужно повторить 10 раз. Требуется 3 таких подхода.

“Счастливые щечки”: стимулирование дряблых лицевых мышц

Чтобы подтянуть мышцы лица и сделать щеки более скульптурными, нужно улыбнуться и при этом не показывать зубы. Это движение очень полезно для устранения напряжения и стимулирования дряблых лицевых мышц.

Нужно улыбнуться, подтягивая каждый уголок губ. Для этого поместить указательные пальцы на уголки губ, затем провести пальцами вверх по скулам к уголкам глаз. Делать все нужно медленно, слегка нажимая на мышцы.

Когда достигните верхней части скул, надо задержаться на 20 секунд и почувствовать напряжение мышц щек. Нужно выполнять упражнение и улыбаться. Повторить упражнение 3 раза.

Подтяжка бровей для устранения морщин вокруг глаз

Если выполнять это упражнение регулярно, то оно будет способствовать подтяжке и устранению морщин вокруг глаз.

Для этого нужно использовать 3 пальца, начиная с указательного и заканчивая безымянным. Поместить пальцы над бровями, а затем надавить по направлению вверх. Задержаться на 5-10 секунд в таком положении. Затем осторожно помассировать глазное яблоко легкими восходящими движениями. Задержаться на 20 секунд, а затем отпустить. Повторить движение 3 раза.

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Укрепление шеи и челюсти для улучшения кровотока

Это движение, направленное на поднятие головы, начиная с области подбородка. При этом нужно открывать и закрывать рот. Это движение полезно для укрепления мышц лица, шеи и плеч, а также улучшения кровотока лица и головы.

Нужно открыть рот и произнести протяжно звук “а”. Затем закрыть рот и подогнуть нижнюю губу. Закрывая рот, подтянуть подбородок примерно на 1 см. Каждый раз нужно немного запрокидывать голову назад.

Выполнять упражнение 5 раз до тех пор, пока не почувствуете напряжение в мышцах шеи. После выполнения подбородок должен быть направленным в потолок. Задержаться в таком положении на 20 секунд. Повторить 3 раза.

Упражнения для височной области

Это одно из движений для подтяжки кожи. Несмотря на то что движение довольно простое, оно помогает эффективно снизить напряжение в области челюсти и в висках.

Сжать зубы. Поместить большой палец под челюсть. Тремя пальцами (указательным, средним и безымянным) надавить на область виска. Изначально нажатия должны быть максимально легкими и аккуратными, а затем следует увеличить их интенсивность.

Задержаться на 10 секунд, а затем дать вискам немного расслабиться. Можно повторить движение 3 раза.

Все эти упражнения предназначены для того, чтобы сделать лицевые мышцы более расслабленными. Таким образом, кожа становится более мягкой и подтянутой. Именно поэтому можно избавиться от морщин и предотвратить преждевременное старение.