Сухой шампунь и аксессуары – на первом месте: семь хитростей, как сохранить свежесть челки

Челка – очень стильное решение, которое подходит практически любому типу лица и сильно молодит. Но этот вариант прически крайне непрактичен. Из-за того что челка быстро пачкается, многие стремятся ее отрастить. Но вместо этого попробуйте применить семь хитростей, которые обеспечивают длительное сохранение чистоты.

Купите сухой шампунь

Иногда случается так, что нет возможности помыть не только голову, но и челку в отдельности. Такое может случиться, например, в дороге или во время загородного отдыха. Или же к концу рабочего дня вы вдруг заметили, что челка сбилась в прядки и стала выглядеть неаккуратно. На такие случаи у вас в сумочке всегда должен иметься флакончик сухого шампуня.

Конечно, это не полноценное моющее средство. По сути, это что-то вроде талька, который впитывает излишки кожного жира и дарит волосам временное ощущение свежести. Таким образом вы сможете некоторое время наслаждаться пышной челкой, пока не доберетесь до горячей воды и шампуня.

Используйте аксессуары для волос

Если нет возможности помыть голову и под рукой нет сухого шампуня, значит, есть лишь один вариант справиться с несвежей челкой – замаскировать ее. Это можно сделать при помощи стильных аксессуаров для волос. Например, заколок или зажимов.

Просто идеальным вариантом в данном случае будут широкие ободки или повязки, которые прекрасно удерживают челку и маскируют значительную площадь волос.

А если у вас под рукой вдруг не окажется подходящих аксессуаров, испробуйте еще один вариант – косички-колоски. Плетите их от самого края головы, захватывая челку. В такой прическе будут надежно держаться даже короткие прядки.

Регулярно мойте расческу

Визуально это может быть незаметным, но на зубчиках и основании расчески скапливается кожный жир и остатки ухаживающих средств. И всякий раз, когда вы расчесываетесь, он переносится на волосы. Таким образом, челка просто моментально теряет свежесть и объем.

Чтобы избежать этой неприятности, регулярно мойте расческу с использованием шампуня или жидкого мыла. Делайте это каждый вечер, чтобы наутро ваша щетка была чистой и не портила прическу.

Не наносите на челку ухаживающие средства

Сыворотки, масла, спреи – все эти средства сильно утяжеляют волосы и существенно сокращают срок их чистоты. Да, они улучшают внешний вид, придают блеск и облегчают расчесывание. Но, поскольку на челку приходится весьма незначительная масса волос, здесь наблюдается обратный эффект. Волоски склеиваются, теряют объем и выглядят грязными.

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Поэтому избегайте нанесения ухаживающих средств на челку. Исключение составляет лишь термозащита (в том случае, если вы регулярно пользуетесь феном или щипцами).

Мойте челку отдельно

Если у вас нет времени помыть голову, вы всегда можете собрать волосы в хвост или пучок, чтобы скрыть жирность. А вот челку вполне можно помыть отдельно. На это уйдет буквально несколько секунд. К тому же она сохнет практически моментально даже без использования фена. Таким образом вы получите стильную прическу, и будет казаться, что у вас идеально чистая голова.

Ограничьте использование тонального крема

Тональный крем или пудра содержат определенное количество жиров, которые призваны увлажнять кожу. Кроме того, под декоративной косметикой сальные железы начинают работать интенсивнее, и на коже может появиться жирный блеск. Таким образом, косметика и себум оседают на волосах, и челка начинает очень быстро терять свежесть.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Но на самом деле нет никакой необходимости наносить тональный крем на лоб. Он же все равно скрыт под челкой, и какие-то мелкие несовершенства надежно спрятаны от посторонних глаз. Во время нанесения увлажняющего крема закалывайте челку до тех пор, пока средство не впитается. Возможно, следует отдавать предпочтение матирующим кремам.

Своевременно делайте стрижку

Когда челка отрастает, она начинает спадать на глаза, и вы то и дело поправляете ее. На руках, даже если вы их моете регулярно, находится достаточно грязи и кожного жира, который переходит на волосы и приводит к их быстрому загрязнению.

Чтобы у вас не было необходимости постоянно трогать челку руками, просто регулярно стригите ее. Не дожидайтесь, пока она начнет падать на глаза. Просто ежемесячно убирайте примерно по полсантиметра. Это можно делать даже самостоятельно при помощи филировочных ножниц.