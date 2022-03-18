Лукашенко пригласил всех российских Instagram-блогеров в Беларусь

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с блогерами объявил об открытии Белорусского государственного завода интернет-контента (БГЗИК). Об этом сообщает БелТА.

По мнению главы государства, интернет-контент можно сравнить с продукцией любого белорусского завода.

«Посты в интернете, как и выпуск условного комбайна на Гомсельмаше — требует государственной руки. Все эти фоточки и текстики в инстаграме и телеграфе — это большие деньги. И нам нельзя позволить, чтобы эта ниша была занята всякими Мотольками и Путилами. Соцсети и посты там должны появляться при участии государства, это бесспорно», — сказал он.

Лукашенко также обратился к российским популярным блогерам, которые из-за блокировки Instagram, Twitter и Facebook потеряли работу и не могут кормить семью и выплачивать ипотеку.

«Российские власти поступили очень жестоко, резко подавив все эти инстаграмы. Да, там много всяких деструктивных призывов и западной пропаганды, но нужно думать о том, сколько рабочих мест эти все соцсети дают. Приглашаю каждого блогера, который потерял работу из-за блокировок, в Беларусь, на наш БГЗИК. Там они будут работать в своей любимой среде и зарабатывать деньги государству», — добавил он.

БГЗИК начнёт свою работу с 21 марта. Завод займёт 9-этажное здание одной из ликвидированных IT-компаний. Первыми работниками станут популярные государственные блогеры, а также более 50 российских интернет-звёзд, принявших приглашение президента.

Планируется, что БГЗИК наймёт до 7000 рабочих специальностей, связанных с блогингом и СММ. Директором предприятия станет Григорий Азарёнок. Также сообщается, что договоры о поставке интернет-контента уже заключены с Россией и некоторыми странами СНГ.

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